- Cu toate acestea, Macaulay Culkin a jucat in continuare in mai multe filme, dar si-a facut si o formatie de rock, The Pizza Underground. Acesta a revenit in rolul care l-a consacrat intr-o reclama pentru compania Google. De data aceasta, Kevin este un tip matur Macaulay Culkin, in varsta de 38 de ani,…

- Grupul Futureal anunta un exit in valoare de 19 milioane de euro din proiectul de retail ParkLake, dezvoltat de Sonnae Siera si Caelum Development. Futureal a participat la dezvoltarea ParkLake prin finantarea Caelum Development, companie care detine 50% din centrul comercial. Grupul…

- Premierul considera ca anularea datoriilor va permite sutelor de mii de cetateni ''sa rupa catusele si sa ajunga sa desfasoare din nou o activitate economica la scara larga. Guvernul din Georgia a decis sa anuleze datoriile bancare ale peste 600.000 de cetateni din aceasta tara care se aflau pe ''lista…

- Se fac pasi noi pentru proiectul de constructie a noului spital de Obstetrica si Ginecologie din Timisoara. Unitatea spitaliceasca va costa 12 milioane de euro, pe proiect transfrontalier Romania-Ungaria.

- Bulgaria, care a ținut prima pagina a ziarelor și a deschis emisiunile de știri ale televiziunilor lumii, dupa asasinarea – criminalul a fost intre timp prins – unei ziariste, revine in forța. Autoritatile bulgare au confiscat 11 milioane de euro si 1,7 milioane de dolari in bancnote false, tiparite…

- ONU a cerut coaliției militare conduse de Arabia Saudita sa opreasca atacurile aeriene din Yemen, in urma carora mor civili și contribuie la „cea mai dura foamete din lume din ultimii 100 de ani”, scrie digi24.ro. Razboiul civil din Yemen a inceput acum trei ani, cand rebelii Houthi – sprijiniți de…

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.Tripticul "Juin-Octobre 1985"…

- Vești bune aduse de reprezentanții Grupului de Acțiune Locala Timișoara. Recent, au fost finalizate procedurile pentru obtinerea de fonduri europene destinate mediului urban, respectiv Timisoara. Astfel GAL Timișoara a reușit sa aduca in orașul de pe Bega aproape șapte milioane de euro, banii ce urmeaza…