Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni de știința de la Muzeul Național din Gibraltar au reușit sa reconstituie figura unei femei care a trait acum 7.500 de ani, in Gibraltar. Proiectul, care a durat șase luni, a fost condus de Manuel Jaen, de la Muzeul Național din Gibraltar, care a oferit mai multe detalii despre munca…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, i-a cerut demisia directorului interimar al Muzeului National „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu, Valentin Chepeneag, din cauza unor declaratii „profund gresite si iresponsabile”, anunța news.ro.In luna aprilie a acestui an,…

- Sherie Canada, o femeie din Abilene, statul Texas, din SUA, mama a trei copii a inceput sa utilizeze țigarile electronice in urma cu trei ani, considerandu-le un susbstitut sigur la țigarile clasice. Timp de trei ani, ea a vapat neintrerupt. In iunie, Sherie a inceput sa țușeasca din ce in ce mai mult,…

- A urmat vantul, si-a ascultat instinctul si, din pasiune pentru calatorii in sa si scris, dar si din dorinta de a dovedi ca acest lucru este posibil, frantuzoaica Anne-France Dautheville a devenit, in 1973, prima femeie care a facut turul lumii singura pe motocicleta. In acest weekend, carismatica temerara…

- Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului va fi "institutie publica, de importanta nationala, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", potrivit proiectului. "Muzeul National de Istorie a…

- Testele ADN pe fragmentele de oase nu pot dovedi ca Alexandra Maceșanu a fost ucisa. Rezultatele ADN provin doar de la cei 21 de dinți gasiți de anchetatori in casa criminalului din Caracal, iar acestea arata ca a fost vorba despre adolescenta de 15 ani, informeaza observator.tv.Surse din…

- Marți, 2 iulie 2019, ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii iulie: Buffalo Bill la Alba Iulia – Ziarul Kozmuvelodes din 1 iulie 1906. In colecțiile Muzeului Național al Unirii se afla o serie de periodice maghiare aparute la Alba Iulia la cumpana veacurilor…

- Imamoglu a primit numeroase voturi si de la alegatorii AKP-MHP plictisiti de politicile guvernarii din ultimii 17 ani, dezamagiti de declaratiile confuze ale guvernantilor, în principal Erdogan, Bahçeli si Binali Yildirim, scrie Cumhuriyet, citat de Rador. Alegatorii si-au facut datoria,…