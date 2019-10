Stiri pe aceeasi tema

- De la care trase de cai la servicii complete de transport Ceea ce a inceput in 1919 ca o afacere de distribuire de bauturi a crescut intr-o companie internationala, cu un concept complet pentru intregul sector de transport. In acest an, Heisterkamp Tansport Solutions isi sarbatoreste cea de-a 100-a…

- Antena Group a cumparat cu 43 de milioane de lei fara TVA (51 de milioane de lei cu TVA, adica peste 10 milioane de euro) fostul sediu al Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), confiscat de la Dan Voiculescu in baza sentinței de condamnare la 10 de inchisoare din 8 august 2014, potrivit unor…

- Un lucru mai puțin așteptat s-a petrecut la un sediu de poliție din localitatea Cornu, județul Prahova. Mai multe persoane au dat o spargere și au reușit sa sustraga componente IT extrem de necesare in vederea soluționarii unei anchete. Acestea constituiau corpuri delicte in cadrul unui dosar penal,…

- Administratia timisoreana le propune consilierilor locali sa aprobe prelungirea contractului de inchiriere pentru cladirea in care isi desfasoara cursurile clasele 1 – 4 din cadrul Liceului Nikolaus Lenau. Cladirea apartine, in urma retrocedarii, Episcopiei Romano-Catolice, iar chiria platita de primarie…

- Prin Hotararea CGMB adoptata in ședinta din 31 iulie 2019, dupa 85 de ani, Pinacoteca Municipiului București va avea un sediu stabil și adecvat funcționarii sale. Muzeul Municipiului București a primit in administrare, in sfarșit, o cladire monument istoric special achiziționata, conform Programului…

- Potrivit informatiilor companiei, valoarea contractului este de 3,491 milioane de lei, fara TVA, iar durata este de opt luni, proiectare si executie lucrari."Lucrarile de reparatii si consolidare la Podul Constanta vor demara luni, 15 iulie 2019, la culeea de pe partea dreapta pe sensul…

- AFI Europe, grupul care detine mall-ul AFI Cotroceni, a anuntat, joi, semnarea pre-contractului de vanzare-cumparare, cu Plaza Centers, pentru achizitia pachetului de 75% din actiunile proiectului Casa Radio, la un pret de 60 de milioane de euro. Pre-contractul de vanzare-cumparare reprezinta a doua…

- Primaria Aradului continua campania de somații pentru proprietarii de cladiri degradate. De aceasta data, este vorba despre o adevarata lovitura pe care și-o aplica singura: cei somați sunt locatarii din Palatul Cenad, imobil in care funcționeaza și mai multe servicii ale Primariei. Mai mult, tot acolo…