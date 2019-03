Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara, informeaza institutia. "Clipul pune accent pe senzaţiile şi experienţele trăite de turiştii…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie ideala pentru 365 de zile de vacanta pe an! Filmul cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara noastra. Clipul pune accent pe senzatiile si experientele traite de turistii care accepta invitatia…

- Romania are un nou videoclip pregatit sa o promoveze ca țara turistica peste tot in lume. Ministerul Turismului a lansat clipul oficial de promovare turistica a țarii noastre, in 2019 și spune ca nu are cum sa nu fie un real succes.

- Ministerul Turismului a facut public noul videoclip de promovare a Romaniei. Filmul are 3 minute si jumatate si mesajul: „Romania, o destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an". In imagini apar cladiri istorice si obiceiuri populare, alaturi de cluburi si festivaluri de muzica. Pe coloana sonora…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei, „ca destinatie ideala pentru 365 de zile de vacanta pe an”. Filmul cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara noastra.

- Ministerul Turismului a prezentat, duminica seara, noul videoclip de promovare a zonelor turistice din Romania.Videoclipul dureaza trei minute și 33 de secunde, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie prezentate și versiuni mai scurte, de 10 secunde, 30 de secunde și de un minute, a menționat…

- Nu am știut sa ne promovam țara, așa ca prea puțini straini o trec pe lista destinațiilor de vacanța. Ministerul Turismului incearca sa schimbe situația și a realizat un nou clip de promovare a țarii.

- Vremea se mentine foarte calda pentru aceasta perioada foto: Adriana Tudose-RRA /arhiva Vremea se mentine foarte calda pentru aceasta perioada în România, dar revin precipitatiile. La noapte vor cadea ploi slabe în Maramures, Crisana si nord-vestul Transilvaniei,…