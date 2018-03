Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța pare sa nu se linișteasca dupa ”experiența” pe care a avut-o cu cea mai recenta dintre soțiile sale. Și, indragostit acum de o bruneta planturoasa, manelistul a decis sa faca un gest care, cu siguranța, o va irita pe Cristina, actuala lui soție...

- Premiera la Iași. Un barbat acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu doi morți a fost condamnat pentru omor calificat și nu pentru ucidere din culpa, cum trateaza, de regula, justiția romana cazurile de acest fel. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani…

- Nicolae Guța pare sa fie extrem de fericit alaturi de bruneta care a inlocuit-o in iatacul sau pe Cristina, blonda care este inca soția lui. Și, spun sursele noastre, nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca manelistul a gasit persoana care reușește sa il faca sa uite de soția lui.

- Victor Ponta a facut o dezvaluire-bomba despre iubita lui Liviu Dragnea! Conform fostului șef al PSD, Irina Tanase, actuala iubita a lui Dragnea, a fost motiv de negociere intre președintele Camerei Deputaților și George Maior și Florian Coldea, cand ultimii doi conduceau SRI.”Cand il ruga…

- Anca de la Exatlon arunca bomba și dezvaluie amanunte mai puțin știute, dupa ce a parasit competiția. Bruneta a declarat in direct la “Teo Show” ca nu iși mai susține foștii colegi, ci pe Faimoși. “Pentru mine a insemnat mare lucru sa fac fața unor oameni care au facut sport. Incepuse sa imi placa,…

- Mircea N. Stoian revine cu o noua dezvaluire, de aceasta data de la emisiunea “Ma insoara mama“, unde tinerii vor incerca sa iși gaseasca perechea, insa ajutați de mamele lor. Jurnalistul susține ca prima pereche caștigatoare este formata din Bobby și Cristina. ”Ma-sa lui Giuolio” Vera, parca o cheama,…

- Marius Niculae, fost fotbalist al echipei nationale a Romaniei, și-a așteptat fosta iubita in strada, unde efectiv a rupt-o in bataie, scrie Cancan. Marius Niculae a publicat o discutie OBSCENA cu fosta iubita. ATENTIE, LIMBAJ LICENTIOS Cum s-a ajuns aici? Oana Marica, zisa "Bunesa…

- Nicolae Guța ar vrea sa divorțeze, insa acest lucru nu prea este posibil. Manelistul nu mai locuiește impreuna cu soția sa, Cristina, dar se teme ca iși va pierde o parte din avere daca separarea va deveni și oficiala. ”Nicolae Guta a semnat ‘ca primarul’ un act inainte de casatorie. Un prenuptial care,…

- A ținut-o secreta foarte mult timp și nu a vrut sa dea detalii despre iubita lui! Acum, Mircea N. Stoian a anunțat ca s-a desparțit de doamna pe care o iubea. Jurnalistul nu a vrut sa ofere detalii despre motivele care au dus la separare. Acesta i-a transmis și un mesaj de desparțire fostei sale […]…

- Brigitte Nastase trece prin momente dificile. Aflata in plin divorț, bruneta a suferit enorm dupa urma scandalului cu soțul ei, iar acum a primit o noua lovitura., Mama ei, Sanda Szeifert, s-a imbolnavit. Vedeta a umblat cu ea prin doctori și se pare ca boala de care sufera femeia este destul de grava.…

- Celebrul traficant de droguri Dan Chioru, cel care iși ținea marfa intr-un cavou, și-a primit pedeapsa! Judecatorii au apreciat ca faptele comise de traficant reprezinta un pericol social evident, așa ca il vor ține la inchisoare mulți ani de acum inainte! A scapat cu o achitare polițistul care se presupunea…

- Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale…

- O tanara a fost injunghiata in tramvai și, in ciuda faptului ca in mijlocul de transport din Timișoara erau multe persoane, niciuna nu a sarit in ajutorul victimei. Evenimentul s-a petrecut intre zona Iosefin și Gara de Nord. Potrivit martorilor, femeia și barbatul, care au varste de aproximativ 30…

- Nicolae Guța pare ca s-a refacut dupa ce s-a desparțit, definitiv, de actuala lui soție, Cristina, iar acum așteapta divorțul. Doar ca, daca tot nu se prezinta in fața magistraților - nici pentru divorțul de blondina Cristina, nici pentru a plati pensia alimentara fiicei pe care o are cu Beyonce de…

- Dupa ce s-a speculat ca un nou barbat si-a facut loc in viata ei, Laurette a decis sa vorbeasca despre acest lucru, precizand ca intre ea si barbatul cu care s-a fotografiat la o petrecere nu este nimic mai mult decat o simpla prietenie.

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Un jurnalist de investigații din Slovacia și partenera sa au fost gasiți morți in propria casa. Potrivit purtatorului de cuvant al poliției, barbatul care lucra la la aktuality.sk și iubita lui au fost asasinați, iar crimele ar avea legatura, „cel mai probabil”, cu ancheta la care lucra Kuciak. Știrea…

- Carmen Minune este o tanara foarte frumoasa care adora sa se distreze. Recent, fata celebrului manelist a mers intr-un club, unde a fost fotografiata in ipostaze deloc firești alaturi de o prietena. Bruneta a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Fara sa stea pe ganduri, Carmen Minune a…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO, in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. “Nu stiu daca raman sau plec pana la urma. Trebuie sa ajunga Liviu acasa ca sa discutam…

- MESAJE DE DRAGOBETE. MESAJE DE DRAGOBETE. TOP 24 de declarații de dragoste pe care i le poți face atat azi, 24 februarie, cat și in orice alta zi persoanei dragi din viața ta: 1. Tu ești visul meu… unicul meu vis… aș vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang așa de tare […] The post MESAJE…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Nicolae Guța s-a desparțit de Cristina, insa nu a ramas prea mult timp fara iubita. Pe contul personal de socializare, cantarețul de manele a scris ca se afla intr-o relație sentimentala, fara sa ofere prea multe detalii. Prietenii virtuali ai artistului au fost extrem de incantați ca idolul lor și-a…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Anda Calin spunea ieri ca iși cunoaște bine soțul și ca imaginile, publicate in exclusivitate de Cancan.ro, in care tatal fetiței ei saruta o alta femeie, nu o deranjeaza catuși de puțin. Astazi insa, bruneta pare ca s-a razgandit și a oferit o declarație ingrijoratoare. Anda Calin pare suparata pe…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Nicolae Guta se afla in plin divort de Cristina, dar se gandeste deja sa-si refaca viata. Manelistul a plecat din Bucuresti si s-a retras in satul sau natal, Petrosani, acolo unde se afla la doi pasi de prima lui mare dragoste. Se pare ca artistul vrea sa o recucereasca pe femeia care in trecut a insemnat…

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care s-a confesat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , si a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat…

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.

- Bomba in showbiz-ul de peste hotare! Sora mai mica a lui Kim Kardashian a nascut o fetita, dupa ce a tinut sarcina ascunsa. Kylie Jenner (20 de ani) a dezvaluit ca a devenit mama in urma cu cateva zile, printr-o postare pe Instagram, in care a explicat si de ce a tinut sarcina secreta. Bruneta a povestit…

- Cristina si Nicolae Guta sunt in plin divort, iar blondina pare mai fericita ca niciodata. Ea a dat o petrecere fastuoasa la care au participat toti prietenii ei. Viitoarea fosta sotie a lui Guta vrea sa se apropie de amicii si de familia ei, pe care i-a neglijat pe timpul mariajului cu celebrul manelist.…

- Madalina Dumitru sau ”Beyonce de Romania”, cum este cunoscuta fosta iubita a lui Nicolae Guta, si-a facut un obicei din frecventarea saloanelor unde se aranjeaza permanent la par, la unghii sau apeleaza la alte trucuri feminine. De obicei, fanii blondei sunt incantati de modul in care se ingrijeste,…

- Narcisa Guța inca spera la o impacare cu Nicolae Guța. Bruneta a postat pe contul de socializare un nou mesaj ce lasa loc de interpretari, iar fanii și-au dat seama imediat ca aceasta inca sufera dupa tatal copilului ei. „Sa nu iti fie frica sa astepti. Din asteptari se nasc binecuvantari minunate.…

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina pare sa se complice din ce in ce mai mult. Iar asta, pare-se, din cauza Cristinei care pare decisa sa ii transforme viața manelistului intr-un adevarat calvar.

- In perioada in care a fost despartit de Cristina, Nicolae Guta a avut o relatie, de scurta durata, cu moldoveanca Nina. Blonda are, insa, numai cuvinte de lauda la adresa manelistului si sustine caA povestea lor de dragoste a fost una intensa.

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase. Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele…

- Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele si a fugit de acasa. "Intentionez chiar de luni sa bag divort. E mai bine asa", a declarat Nicolae Guta pentru SpyNews. Divortul anului in showbiz, decizia a fost luata de comun…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Mircea Badea are o relație de ani buni cu Carmen Bruma, impreua cu care are și un copil. Puțina lume știe ca celebrul prezentator a trait o adevarata poveste de dragoste alaturi de alta femeie, inainte sa o cunoasca pe Carmen Bruma.

- Cat caștiga socrul lui Ștefan Banica Jr. Florin Pirva, tatal Laviniei, este functionar public si are un venit anual de 30.022 lei, potrivit declarației de avere publicata pe site-ul institutiei. Conform declaratiei de avere semnata in iunie 2017, si publicata pe site-ul institutiei, barbatul are un…

- A muncit si le-a dovedit turcilor ca merita sa ramana titulara postului de prezentatoare a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela Cristea. Iubita lui Victor Slav a castigat ”meciul” cu…

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Dinamo a remizat cu ACS Poli, 0-0 la Timisoara, si a ratat sansa de a termina 2017 pe loc de play-off. Imediat dupa finalul celor 90 de minute, Cornel Dinu a avut o reactie dura fata de strainii din lotul lui Dinamo si, in special, fata de Rivaldinho. Pentru prima data in istorie,…

- Un barbat din Timișoara a spart parbrizele mai multor mașini dupa o cearta cu iubita. Tanarul a fost observat de un șofer de taxi care a alertat imediat Poliția. Pentru ca era baut și devenise agitat, barbatul a fost incatușat de polițiștii locali in zona campusului universitar din Timișoara, noteaza…

- Un tanar din Timisoara a fost prins dupa ce, la finele saptamanii trecute, a spart cu pumnul parbrizele mai multor masini pentru ca s-a certat cu prietena lui. El a fost incatusat deoarece era agitat si beat, transmite corespondentul MEDIAFAX.