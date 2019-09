Cum arata noua colectie Tommy Hilfiger Kids

Stiri pe aceeasi tema

- FlorideLux.ro, unul dintre cei mai mari retaileri de aranjamente florale și cadouri online și offline din Romania, anunța ca numarul comenzilor online de flori din primele zile ale anului școlar s-a triplat fața de o perioada obișnuita. Cu aceasta ocazie, clienții FlorideLux.ro au cheltuit in medie…

- Frances Bean Cobain, fiica lui Kurt Cobain, regretatul solist al formației grunge rock Nirvana, a lansat colecția vestimentara "Kurt Was Here" pentru a onora memoria tatalui sau, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.Pentru a realiza colecția vestimentara, Frances Bean Cobain a colaborat…

- Florentin Pandele, primarul din Voluntari, și-a susținut discursul de la ceremonia de incepere a anului școlar urcat pe un scaun, pe care l-a cerut unui apropiat, transmite G4Media. Prezent la deschiderea noului an școlar al Școlii Gimnaziale nr. 3 din Pipera, in timp ce se adresa parinților și elevilor,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, cu prilejul deschiderii anului scolar in comuna Santamaria Orlea, din judetul Hunedoara, ca este important ca elevii din mediul rural sa aiba aceleasi oportunitati ca si copiii din mediul urban, primul ministru mentionand ca isi doreste ca un numar cat mai…

- Opt din zece angajati care sunt parinti intentioneaza sa lipseasca de la serviciu pentru a participa la festivitatea de deschidere a noului an scolar alaturi de copiii lor, conform unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Aproape jumatate dintre acestia sunt insa nevoiti sa-si ia o zi…

- Copiii nevoiași din Sanmihaiu German, o localitate aflata in apropierea Timișoarei, au avut parte de o zi speciala ieri. De acum se pot imbraca in straie care le sunt noi, dupa vizita pe care le-au facut-o componenți ai clubului Branch Lions Sanmihaiu Roman Dinamic Plus. Sub deviza „Impreuna daruim…

- Atelierele UNIKA au lansat in luna iulie o noua colecție de agende și promoționale, colecția 2019-2020. Colecția a fost lansata in cadrul unui eveniment ce a avut loc la Arenele BNR, dress code-ul fiind “Garden Casual”. Printre noile produse aparute pe lista producatorilor se afla agendele din gama…

- Colecția toamna-iarna 2019/2020 a lui Jean Paul Gaultier a facut furori la Paris Couture Week. Designerul francez, care lucreaza in domeniu de peste 40 de ani, susține ca brandurile de moda ranesc planeta. Gaultier a declarat ca cele mai mari branduri de moda din lume creaza „mult prea multe colecții…