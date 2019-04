Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 1 aprilie 2019, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea calendarului gregorian de catre Romania. Caracteristicile…

- Regia Autonoma Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a elaborat un caiet de sarcini pentru achiziția de covoare țesute mecanic 100% cu lana din Noua Zeelanda, sau echivelent. Prețul pe care regia, deținuta de statul roman, il platește este de 120.000 de euro. Documentul poate fi vazut AICI…

- Forumul European al Tineretului a prezentarea cele 5 orașe care au fost selectate pentru a deveni Capitala Europeana a Tineretului 2022. Orașele sunt (in ordine alfabetica): Baia Mare (Romania) Kazan (Rusia) Poznan (Polonia) Tirana (Albania) Varazdin (Croația) Procesul de aplicare a procedurii EYC…

- Noile reguli pentru programul Rabla reprezinta un pericol pentru viitorul acestuia, conditiile fiind destul de stricte pentru cei care vor sa isi dea masinile vechi la schimb pentru un voucher cu ajutorul caruia pot achiziona un autoturism nou. Una dintre noile reguli presupune ca detinatorul…

- Tariful pe kilometru este de 1,8 lei, mai scazut decat la firmele de taximetrie aflate pe piata ieseana in prezent, care depasesc 2 lei pe kilometru. In ultimele trei luni, in jur de 10.000 de ieseni si-au instalat deja aplicatia pe telefon, conform cifrelor furnizate de Uber. Aparitia platformei pe…

- Din acest an, pe strazile din Municipiul Sighetu Marmatiei va circula un autobuz electric. In total vor fi sapte astfel de mijloace de transport care vor veni in mai multe transe incepand de anul viitor. Mijloacele de transport nepoluante sunt achizitionate printr-un proiect finantat cu fonduri nerambursabile.…

- Pretul energiei electrice la Bursa a atins un maxim istoric Pretul energiei electrice a atins un nivel istoric pe Bursa din România, ajungând la 507 lei pe Megawat-ora, pe fondul tensiunilor de la Complexul Energetic Oltenia. Situatia, însa, pare sa revina la normal,…

- Pretul energiei electrice pe piata spot din Romania, cu livrare miercuri, este cel mai mare din regiune si ajunge la un maxim orar de 630 de lei pe MWh, nivel foarte apropiat de maximul istoric, de 680 de lei pe MWh, inregistrat in februarie 2017, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier…