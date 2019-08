Cum arata Naomi Campbell in lenjerie Calvin Klein la 49 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Nunta faimosului designer, de pe 6 aprilie, a fost o parada de moda in sine. Staruri precum Kate Moss, Naomi Campbell, Rita Ora, Gigi si Bella Hadid, Bette Midler si Anna Wintour s-au intrecut in tinute care aproape ca i-au eclipsat pe cei doi miri spilcuiti. Si nu doar calitatea costumului il recomanda…

- Cercetatorii Kaspersky au descoperit o campanie complexa de spionaj cibernetic, menita sa fure informații de la entitați diplomatice, guvernamentale și militare din Asia de Sud. Campania a durat aproape șase ani și a avut legaturi cu alte atacuri recente din regiune. O investigație mai ampla asupra…

- Direcția de Asistența Sociala Sebeș, prin Compartimentul de Asistența Medicala Comunitara organizeaza cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale fara Tutun in data de 31mai 2019 – incolaborare cu farmacia Teofarm Sebeș, o campanie de informare, educare, și masurare a valorilor presiunii arteriale, a greutații…

- Miercuri seara, in București, a avut loc Viva! Party 2019, evenimentul care a marcat 20 de ani de la apariția pe piața a revistei Viva! Printre vedetele prezente la petrecere s-a numarat și prezentatoarea știrilor Pro TV, Amalia Enache. Imbracata intr-o rochie lunga, corai, cu decupaje pe maneci, Amalia…

- Serviciul de Evidenta a Persoanelor Iasi a desfasurat in perioada 21.02 – 18.04.2019 campania PRIORITATE LA IDENTITATE! Salariati din cadrul Serviciului s-au deplasat cu statia mobila in fiecare din cele 26 de comune arondate in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor si stare…

- Direcția de Asistența Sociala Sebeș, prin Compartimentul de Asistența Medicala Comunitara organizeaza in cadrul Masuratorilor din Luna Mai 2019, cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale de Lupta impotriva Hipertensiunii respectiv a Zilei Europene impotriva Obezitații in data de 20 mai 2019 – in colaborare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o dezbatere pe tema educatiei la Timisoara, ca universitatile vor trebui sa anticipeze tendintele din economie si sa pregateasca studentii pentru viitor. Seful statului spune ca ”absolventii viitorului” vor trebui sa cunoasca inovatiile din domeniul…