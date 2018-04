Stiri pe aceeasi tema

- Un avion apartinand operatorului de zbor Blue Air, care plecase duminica seara de la Cluj, cu destinatia Bucuresti, a revenit pe aeroportul “Aurel Vlaicu” la cateva zeci de minute de la plecare, din cauza unei probleme la unul dintre motoare. Situatia care a intors, practic, din drum avionul in cauza…

- Reprezentanții companiei Blue Air au furnizat mai multe detalii despre incidentul in care a fost implicata o aeronava pe 1 aprilie. Avionul care a plecat de la 21.30 din Cluj-Napoca cu destinatia Bucuresti a avut...

- O aeronava a fost nevoita sa revina pe Aeroportul din Cluj la scurt timp dupa decolare, dupa ce unul dintre motoare a fost avariat. ”Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitura puternica venind dinspre motorul stâng, iar avionul a…

- &"Situația în care a fost implicata o aeronava Blue Air, aseara, pe Aeroportul Internațional Cluj – Napoca a fost cauzata de ingestia unui FOD (foreign object debris), cel mai probabil – o pasare sau un animal de mari

- Un avion al companiei aeriene Blue Air a fost nevoit sa fie întors pe pista Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” din CLuj-Napoca, duminica seara, din cauza unei defecțiuni la motor.Mai exact, este vorba despre o aeronava care zbura pe ruta Cluj-Napoca - București,…

- Un avion Blue Air care pleca de la Cluj-Napoca catre Bucuresti s-a intors din zbor, dupa o problema tehnica. Imediat cum a decolat, la unul dintre motoare s-a auzit o bubuitura, apoi aeronava a inceput sa trepideze. Piloții au decis sa revina la sol. Unul dintre pasageri a declarat pentru Profit.ro…

- Un avion Blue Air care pleca de la Cluj-Napoca catre Bucuresti s-a intors din zbor. Problema a aparut la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, potrivit Profit.ro. Unul dintre pasageri a declarat…

- Un avion Blue Air care a plecat de la 21.30 din Cluj Napoca cu destinatia Bucuresti a avut o problema la unul dintre motoare imediat cum s a desprins de pe pista, moment in care s a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, relateaza antena3. Unul dintre pasageri a declarat…

- Unul dintre pasageri a declarat pentru Profit.ro ca a vazut scantei iesind din motorul din partea stanga si, dupa cateva zeci de minute de zbor, aeronava a revenit la sol pe aeroportul Avram Iancu. "Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitura puternica venind dinspre motorul…

- Un avion Blue Air care a plecat de la 21.30 din Cluj-Napoca cu destinatia Bucuresti a avut o problema la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, relateaza Profit.ro. Unul dintre pasageri a declarat…

- Rugbyștii de la CSM București s-au impus pe Stadionul „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca in fața celor de la Știința Baia Mare, 27-26 dupa prelungiri (6-9 pauza, 19-19 timp regulamentar) in finala ediției 71 a Cupei Romaniei. Doua dintre cele mai bune echipe ale țarii, CSM București și Știința Baia Mare,…

- Un barbat, de 79 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, este cercetat de dupa ce și-ar fi lovit de mai multe ori soția cu un corp dur in zona capului. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj iar polițiștii continua cercetarile sub directa coordonare a acestora. Read…

- Cine poate sa puna pierdica "tigroaicelor"? CSM Roman a fost echipa ghinionista la tragerea la sorți, moldovencele urmand sa joace cu campioana Romaniei in semifinale. E reeditarea finalei Cupei Rominiei de acum doua sezoane, cand la Cluj-Napoca, Romanul a cedat, 24-32. ...

- O femeie de 31 de ani a încercat sa mituiasca un polițist de frontiera de la Aeroportul Internațional Cluj. ”Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Cluj…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Bulgaria, a fortat usa cockpit-ului, in plin zbor, pe cursa Blue Air de aseara, Birmingham – Bucuresti 0B152. Unul dintre membrii echipajului, impreuna cu doi...

- O femeie de 37 de ani și-a vazut moartea cu ochii, marți dupa masa. Autoturismul condus de aceasta a fost surprins și lovit de trenul Intercity, care face legatura intre Cluj-Napoca și București. Din fericire, șoferița a scapat cu rani ușoare. Accidentul s-a produs in jurul orei 14:00. Polițiștii de…

- Un șofer care nu a respectat semnificația indicatorului de la trecerea la nivel cu calea ferata a fost implicat intr-un accident. Evenimentul s-a produs marți in jurul orei 13,50, in localitatea Dezmir din comuna Apahida, dupa ce autoturismul a fost acroșata de trenul de calatori 1538, care circula…

- ”Site-ul ANAF pe care il utilizau de obicei zeci de mii de persoane zilnic este de mai multe zile in mentenanța. Situația este absurda in condițiile in care instituția a avut un credit de 91 de milioane de dolari de la Banca Mondiala, bani ce erau destinați reformarii sistemului IT din ANAF și transformarii…

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) au fost inregistrate, ieri, 24.220 locuri de munca. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.739, ...

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Aceasta va avea loc in perioada 25 - 27 aprilie, este un eveniment organizat la UAIC, parteneri fiind celelalte universitati membre ale Consortiului UNIVERSITARIA - Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Babes - Bolyai" din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, dar Universitatea de…

- Tradiții nipone la Muzeul Etnografic al Transilvaniei FOTO Peste 200 de persoane au participat la vernisajul expoziției Tradiții Nipone de la Muzeul Etnografic, cea mai mare expoziție de obiecte japoneze prezentata pana acum publicului clujean. În deschidere, s-au adresat publicului Ioan…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- Situatia de la CET Arad pare sa gaseaca o rezolvare fericita. Cel putin asa a reiesit dintr-un comunicat emis de primaria Arad in urma intalnirii de la Bucuresti dintre primarul Gheorghe Falca cu reprezentanti ai SNGN ROMGAZ SA, CET Arad si in prezenta unui secretar de stat din Ministerul Energiei (intalnire…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, va lansa din 16 iunie un nou zbor, de pe Aeroportul International Otopeni spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca.

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu. Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022,…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Aeroportul Internațional Cluj anunta o noua destinatie regulata ce va fi operata de pe aeroport, incepand cu luna martie a acestui an, respectiv capitala Greciei, Atena. Zborurile vor fi operate in premiera de pe Aeroportul International Cluj si vor fi disponibile prin intermediul operatorului aerian…

- Apartamentele cu 2 camere au inregistrat cele mai multe anunturi de vanzare si inchiriere in 2017, Capitala fiind cel mai activ oras din punct de vedere imobilar si cu cele mai scumpe chirii in 2017, iar Cluj-Napoca fiind orasul cu cel mai mare pret mediu de vanzare pe mp in 2017, arata o analiza realizata…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca vacante in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabili, economiști si directori economici, arata o statistica realizata de platforma de recrutare online BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, cele mai multe anunțuri…

- Clujenii vand cel mai scump, dar sunt dispusi sa negocieze Marja de negociere pentru apartamentele tranzacționate in cele mai mari șase orașe ale țarii s-a diminuat in ultimul trimestru din 2017 fața de cel anterior. Acest fapt poate fi pus în legatura cu tendința generala de temperare…

- Reactia jandarmului ce a fost surprins, in imagini de la manifestatiile din Bucuresti, lovind cu pumnul protestatari, „a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate...

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București pentru…

- Medic din Cluj da lectii la Bucuresti. Va opera copii cu probleme cardiace O echipa "100% romaneasca", condusa de un medic din Cluj, va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'' din Bucuresti. "În aceste zile am reusit sa punem bazele…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica o informație care, daca se dovedește reala, va tulbura apele la București. El susține ca SUA activeaza planul “Combating terrorist and Foreign Fighter Travel” și va trimite ofițeri FBI și Secrete Service in Romania și Bulgaria pentru a identifica mercenarii din Europa…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Emisiunea filatelica "Pasari migratoare, Cocori" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis…

- Mai multe persoane au plecat, miercuri, din Cluj-Napoca in mars, catre Bucuresti, pentru a participa la marele protest anunțat pe 20 ianuarie in Capitala. Oamenii spun ca in acest fel vor sa spuna raspicat ca nu vor modificarea Legilor Justitiei. The post Marsul Sperantei: Pe jos catre Capitala appeared…

- Peste 300 de persoane protesteaza, duminica, la Cluj-Napoca fața de Legile Justiției. Acestea fac apel la un numar cât mai mare de clujeni sa participe în 20 ianuarie la un mare miting programat la București.