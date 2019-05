Cum arata Monica Barladeanu fara strop de machiaj, la 40 de ani! “Sa nu uitam de unde plecam”

Stiri pe aceeasi tema

- A fost inclusa in topul celor mai frumoase femei din lume și nimeni nu poate contesta faptul ca Antonia are intr-adevar ceva special. Rautacioșii au spus de multe ori ca vedeta iși mai editeaza pozele și nu arata in realitate precum la televizor, iar acum artista a vrut sa inlature orice urma de dubiu.

- Actrița Monica Birladeanu s-a afișțat in fața admiratorilor ei de pe internet fara pic de machiaj. Ipostaza i-a atras o mulțime de comentarii din partea celor care o urmaresc in mediul online. Monica Birladeanu este o femeie frumoasa, care se prezinta impecabil la evenimentele mondene. Actrița a renunțat…

- Beyonce de Romania a trecut prin multe sacrificii de dragul frumuseții și, dupa ce a fost la un pas sa iși piarda și viața din cauza implanturilor mamare, acum fosta iubita a lui Nicolae Guța pare ca a abordat un stil mai natural.

- Monica Barladeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, insa puțini sunt cei care știu care a fost de fapt primul ei job și cum a ajuns sa caștige primii bani la varsta de 16 ani. Vedeta a scos la iveala amanunte mai puțin știute din adolescența ei. „Familia mea avea o situatie foarte…

- Președinția romana a Consiliului UE a inregistrat un impresionant succes de public prin evenimentele pe care le-a organizat, ieri, la Bruxelles, cu ocazia Zilei portilor deschise la instituțiile UE de la Bruxelles. Vizitatorii au fost sedusi atat de standul interactiv, cat si de cele trei expozitii…

- In ultima perioada s-a tot spus ca s-a operat, insa are curaj oricand sa isi arate adevarata fata! Daniela Gyorfi s-a fotografiat marti fara strop de machiaj si le-a dat tuturor rautaciosilor peste nas.

- Simona Gherghe se afla in concediul prenatal și așteapta cu drag venirea pe lume a celui de al doilea copil al sau. Dar prezentatoarea de televiziune iși ține la curent fanii cu ceea ce i se intampla pe parcursul sarcinii. Recent, ea a postat o imagine pe rețelele de socializare in care apare fara niciun…

- Cristiana Bota, una dintre cele mai indragite crainice de la TVR, a implinit 72 de ani. Vedeta arata impecabil. Cristiana Bota a ramas in amintirea publicului drept una dintre cele mai frumoase crainice care aparea pe micile ecrane in anii comunismului. Blonda cu parul buclat era o prezenta carismatica,…