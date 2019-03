Cum arata Mom o'clock, prima cafenea din Capitala destinata mamei si copiilor, si ce planuri au investitoarele pentru afacere?

Stiri pe aceeasi tema

- De 8 martie au primit cel mai frumos cadou din viata lor. Este vorba despre femeile care au devenit mame in aceasta zi. La Institutul Mamei si Copilului din Capitala au venit pe lume mai multe fete, decat baieti.

- Zi de sarbatoare in platoul Neatza cu Razvan și Dani, in dimineața zilei de 8 martie. Matinalii nu au ratat ocazia de a le face o surpriza prezențelor feminine din echipa, chiar de ziua lor, și le-au incantat de la prima ora cu o surpriza dulce. Și Vladuț a profitat de moment pentru a pregati un tort…

- In 2019, Ziua Internaționala a Femeii se desfașoara sub tema „Gandește egal, construiește inteligent, inoveaza pentru schimbare”. Tema se axeaza pe modalitațile inovatoare prin care putem promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor, in special in domeniile sistemelor de protecție sociala, accesului…

- Pentru astazi Google a pregatit, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, un slideshow interactiv special pregatit de femei celebre.In Doodle ul de astazi femei celebre prezinta citate inspirate, in diferite limbi, create de un grup talentat de artisti invitati de femei din intreaga lume.Google spune…

- ''Felicitari, Laura Codruta Kovesi, pentru includerea pe lista femeilor onorate in luna martie de Harvard Women's Law Association'', este mesajul transmis de catre Ambasada Statelor Unite pe pagina oficiala de Facebook. ''Cea de-a sasea editie a Expozitiei anuale de portrete de Ziua Internationala…

- Ziua Internaționala a mamei marcheaza inceputul primaverii și este sarbatoarea dedicata femeilor de pretutindeni. Este un prilej ideal de a ne arata dragostea și aprecierea pentru femeile importante din viața noastra.

- Jucatorii mai putin sau deloc folositi in prima etapa de catre staff-ul tehnic al Petrolului au “prins” ieri un antrenament “cu adversar”, echipa din Liga A Prahova, CS Paulesti, fiind pe post de…”victima”! A fost 10-1 scor final, prin golurile marcate de Bușca, Malakyan 3, Arnautu, Chindriș, Nini Popescu,…

- Pe 10 decembrie a fost sarbatorita Ziua Internaționala a Drepturilor Omului, prilej prin care Asociația Invingatorii Sclerozei Multiple (AISM) atrage atenția asupra celor peste 10.000 de romani afectați de acest diagnostic, din cei 700.000 de oameni inregistrați la nivel european. „Facem tot ceea ce…