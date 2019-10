Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine ML 2.3 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 00.31, in Bulgaria, la doi kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la coordonatele 42.96 N ; 23.23 E, la 30 km N de Sofia si 10 km V de Svoge.Acesta este cel de al treilea cutremur inregistrat in zona in ultimele 24…

- 500 de absolventi si-au depus dosarele la somaj. Sunt mai multi fata de anul trecut, cand erau 130 de inscrisi! Putin peste 500 de absolventi ai promotiei 2019 si-au depus deja dosarele la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov, pentru a primi indemnizatia de somaj.…

- Cel putin trei diplomati turci au fost ucisi intr-un incident armat produs in orasul kurd irakian Erbil, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, conform Mediafax.Incidentul armat a avut loc miercuri in centrul orasului Erbil, capitala provinciei irakiene Kurdistan, au declarat doi…

- Programul Rabla pentru electrocasnice s-a dovedit a fi, si la cea de-a treia editie, un real succes din punct de vedere al inscrierilor: toate fondurile, in valoare de 20 de milioane de lei s-au epuizat in mai putin de patru ore.

- Odata cu cresterea globala a temperaturii, topirea ghetarilor si a calotei glaciare a inceput sa se produca intr-un ritm alert, dupa anul 1960 pierzandu-se 4000 km3 de apa, un volum mai mare decat al fluviilor Yangtze, Orinoco, Congo si Nil impreuna. Dupa anul 1990 s-a inregistrat o pierdere de apa…

- Anunț important pentru romanii care tranziteaza teritoriul Greciei! Autoritațile au decretat stare de urgența in Halkidiki, in urma furtunilor puternice din regiune care au provocat caderea copacilor, a stalpilor de electricitate și la blocarea drumurilor. Cel puțin 140 de pompieri acționeaza in zona.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in accidentul din judetul Olt au fost implicate 19 persoane, din care una a murit. Alte doua victime sunt in stare grava, intre acestea fiind si o femeie insarcinata. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca in accident…

- La un moment dat, autobuzul cu cei 50 de oameni s-a rasturnat si a cazut de pe autostrada intr-un viaduct. Dupa toate aparentele, soferul autobuzului ar fi adormit la volan, iar ulterior s-ar fi lovit de un divizor de pe sosea si s-ar fi rasturnat intr-o groapa strajuita de doua pasaje aeriene pe…