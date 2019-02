Cum arata Meghan Markle in adolescenta Meghan Markle este, in prezent, una din cele mai mediatizate personalitati din lume, odata ce a ajuns sotia Printului Harry si Ducesa de Sussex. Fosta actrita de la Hollywood este admirata pentru modul impecabil prin care se prezinta in public, insa putini stiu cum arata in copilarie, atunci cand nu era faimoasa. Meghan and I did musicals together as kids. She grew up to be the Duchess of Sussex and I grew up to star on the West End, so same life if you ask me. #TBT A post shared by Katharine McPhee (@katharinemcphee) on Jan 31, 2019 at 10:03am PST O prietena…