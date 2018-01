Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o știe astazi ca fiind creierul din culisele afacerii Kardashian, mama-manager a celor cinci surori Kardashian, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall și Kylie. Kris Jenner, acum Cu toate acestea, a existat o vreme in care Kris Jenner, azi in varsta de 62 de ani, era doar un model aspirant, cu un…

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Actorul Ryan Reynolds s-a ratat nedumerit pe contul lui de Twitter. Ryan s-a intrebat ceea ce sta pe buzele tuturor: “cine este gravida in familia Kardashian?” Reyan nelamurit in privința femeilor insarcinate din aceasta familie, așa ca a simțit nevoia sa-și manifeste nedumerirea an spațiul virtual.

- Tanara a fost vazuta ultima oara in ajunul Craciunului, cand a petrecut alaturi de prieteni. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn, Iuliana a fost data disparuta. Trupul ei a fost gasit in apropierea unei anexe din parcul Finsbury din Londra, scrie Libertatea.ro.

- Nicoleta Luciu a decis sa se retraga din luminile reflectoarelor si a relatat cum este viata sa de familie, alaturi de sot si copiii. Aceasta ii duce pe cei mici la diferite activitati pentru a se dezvolta, luand decizia de a se ocupa exclusiv de ei.

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- La fel ca si oamenii obisnuiti, vedetele au asteptari mari de la Mos Craciun. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce daruri asteapta celebritatile din showbiz-ul autohton cu ocazia sarbatorilor. Bianca Dragusanu, Andreea Banica, Nicoleta Luciu si Andreea Balan au fost…

- Cu mare durere, sotia, fiicele Gabi si Iuliana, ginerele Costel anunta incetarea din viata a parintelui lor, tata si sot, IULIAN ZAHARIA, fost mecanic de locomotiva. Dumnezeu sa l odihneasca in pace Buna mea maiculita a plecat pe un drum fara intoarcere, la ingeri. Drumul sa ti fie luminat si lin, buna…

- Iuliana este caștigatoarea Bravo, ai stil!, in sezonul trei. Tanara a fost desemnata „Cea mai stilata femeie din Romania”, duminica seara la Kanal D. Iuliana a primit titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania” și a caștigat suma de 100.000 de lei. „Nu am cuvinte sa va mulțumesc”, a spus emoționata…

- CASTIGATOAREA BRAVO AI STIL 2017 este Iuliana. Sezonul 3 al competitiei „Bravo ai Stil” a tras cortina. Iuliana este asadar marea castigatoare a sezonului 3, ea fiind pe primul loc si in clasamentul juratilor si in clasamentul publicului. Ea a obtinut 57,3% dintre voturile publicului, iar Emiliana…

- Debutul Finalei „Bravo, ai stil!” a inceput cu un mic incident, Ilinca Vandici, a cazut pe ritmul unui dans ce s-a dorit unul pasional, dar... n-a fost sa fie. Am avut parte si dispute, protagonistii au fost Ciprian (iubitul Biancai) si Raluca Badulescu. Dincolo de toate momentele neplacute, au fost…

- In urma cu cateva minute, finala show ului de televiziune de la KanalD, Bravo ai stil, editia 2017 s a incheiat.Dupa o lupta acerba intre Emiliana Burghelea, o tanara din Constanta si Iuliana, din Mangalia, pleaca acasa cu premiul cel mare de 100.000 de euro, si cu perspectiva unei cariere in televiziune,…

- Iuliana Luciu, mesaj inainte de sarbatori. Sora Nicoletei și-a amintit cu placere de perioada in care era copil și petrecea Craciunul in sanul familiei. Iuliana Luciu a scris pe contul de socializare, despre modul in care generația sa aprecia cadourile de Craciun. Iuliana Luciu recunoaște ca a fost…

- Sambata va avea loc finala „Bravo, ai stil!", de la Kanal D. Un show deja consacrat unde multe tinere din Romania viseaza sa ajunga. In finala celui de al treilea sezon au ajuns patru concurente: Iuliana (favorita), Bianca (foarte votata de iubitul bogat), Emiliana (cu o strategie gresita) si Alina…

- Cu doar o saptamana inainte de batalia finala, Anca a pierdut sansa de a castiga titlul de Cea mai stilata femeie din Romania din cauza numarului mic de voturi din partea telespectatorilor. Pe primul loc, in clasamentul juratilor, cu 18 puncte, s-a clasat Iuliana, fiind urmata la mare distanta…

- Deces in familia Goian, cel mai numeros ”clan” din fotbalul romanesc. ”Nu ai avut o viața ușoara, ai trait vremuri grele”. Suceveanul Lucian Goian (34 de ani), legitimat in prezent la formația indiana Mumbai City, iși plange bunica, decedata la varsta de 100 de ani. ”Drum bun , printre ingeri , bunica…

- Prima apariție a Nicoletei Luciu dupa ce s-a retras de la Asia Expres. Vedeta a publicat o imagine, alaturi de care a scris un mesaj in care le mulțumește fanilor pentru urarile transmise de ziua ei, Sf Nicolae. Nicoleta și Iuliana Luciu s-au retras din proiectul Asia Express. Din motive independente…

- Surorile au impartit totul, acelasi dormitor, acelasi colegiu si au lucrat in aceeasi companie mai bine de zece ani, potrivit Daily Mail. Desi cazul lor este extrem de rar, ceea ce-i surprinde pe medici este distanta scurta de declansare a bolii, dar si atitudinea pe care ele o au in fata…

- Vestea a cazut ca un trasnet pe fanii surorilor Luciu. La doar cateva zile dupa ce au anunțat, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Evenimentul zilei, ca abia așteapta sa plece și ca sunt cu bagajele facute, Iuliana și Nicoleta au fost scoase din grila concurenților.

- Emiliana Burghelea, cea mai populara concurenta de la “Bravo, ai stil!“, care a facut un duo de senzatie cu Iuliana, pâna când prietenia lor s-a destramat si au devenit concurente individuale, are o poveste impresionanta.

- Emiliana Burghelea, cea mai populara concurenta de la “Bravo, ai stil!“, care a facut un duo de senzatie cu Iuliana, pana cand prietenia lor s-a destramat si au devenit concurente individuale, are o poveste impresionanta. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, A va dezvaluie in premiera ce ascunde tanara…

- Daca anul trecut isi mai dorea inca sase copii, acum schimba tactica! Nicoleta Luciu revine la TV si arata cat de mult s-a transformat de-a lungul timpului, de la dorinta de a avea 10 copii, la cea de a face fata unor provocari de-a dreptul surprinzatoare.

- Au trecut cațiva ani de cand s-au desparțit de public, fiecare dintre ele alegand sa iși urmeze visurile departe de ochii curioșilor. Foarte departe! Nicoleta (37 de ani) s-a stabilit la Miercurea Ciuc, unde s-a ocupat exclusiv de creșterea celor patru copii ai sai, dar și de bunul mers al casniciei…

- BRAVO AI STIL 2017: Jorge parasește emisiunea “Bravo, ai stil!”. Acesta era prezent sambata la show-ul de moda de la Kanal D, alaturi de Victor Slav și de Bogdan Vladau. Ultima mea aparitie la Bravo, ai stil. Sambata aceasta. A fost o experienta frumoasa! Va pup, este mesajul pe care cantarețul…

- Surorile Luciu si Vica Blochina se chinuie in Asia pentru noua emisiune de la Antena 1 Antena 1 va transmite anul viitor un nou reality show interesant cu vedete. Este vorba de Asia Expres, un format ce presupune ca vedete cunoscute sa intre intr-o cursa nebuna si sa reziste multor provocari de zi cu…

- De cand s-a mutat la Miercurea Ciuc a spus "pas" proiectelor in televiziune, dar nu a rezistat sa stea departe de prima ei iubire. Nicoleta Luciu revine la tv, alaturi de sora ei, intr-un proiect ambițios in care are mari speranțe.

- Nicoleta Luciu a lipsit în ultimul timp din proiectele televiziunilor din România. Totusi, bruneta si sora ei Iuliana au început filmarile pentru un show de la Antena 1, care va fi difuzat în primavara lui 2018.

- Nu vrea sa moara! Nu vrea sa-și lase fiica singura pe lume. Vrea sa traiasca, sa o vada pe fata la casa ei și, daca nu cere prea mult, ar vrea sa-și vada și nepoții. Dar acesta e un vis care pare imposibil pentru mama Iuliana!

- Surorile Luciu susțin ca sunt foarte curioase de cum va decurge aceasta experiența. "Probabil mulți vor spune ca au venit in acest show pentru competiție, pe noi ne bucura faptul ca pentru prima oara suntem impreuna și vom face ceva amandoua. Pana acum viața ne-a pus in fața multor situații…

- Nicoleta si Iuliana Luciu vor face parte dintr-un show total senzational, un show care se va difuza in primavara anului 2018 la Antena 1! Cele doua surori vor avea parte de o aventura de zile mari in inima Asiei. Surorile Luciu sunt prima echipa de vedete care intra in cursa Asia Express, show de aventura…

- Nu vrea sa moara! Nu vrea sa-și lase fiica singura pe lume. Vrea sa traiasca, sa o vada pe fata la casa ei și, daca nu cere prea mult, ar vrea sa-și vada și nepoții. Dar acesta e un vis care pare imposibil pentru mama Iuliana.

- Surorile Nicoleta și Iuliana Luciu vor aparea in primavara 2018 intr-un nou show de aventura. Asia Express se va difuza pe Antena 1 și va reprezenta o cursa care pune la incercare calitațile fizice și psihice ale concurenților. Șapte cupluri de vedete se vor intrece pe traseul Vietnam-Laos-Cambodgia-Thailanda.…

- Iuliana Luciu a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionant, alaturi de sora sa, Nicoleta Luciu. Cele doua vor pleca in aventura vietii, foarte departe, in Asia. Fosta asistenta a Simonei Gherghe se va intrece intr-o cursa pe viata si pe moarte in inima salbaticiei si va trebui sa faca echipa…

- Nicoleta si Iuliana Luciu vor face parte dintr-un show total senzational, un show care se va difuza in primavara anului 2018 la Antena 1! Cele doua surori vor avea parte de o aventura de zile mari in inima Asiei.

- Toata lumea iși dorește sa aiba dinții albi, dar și sanatoși. Daca va imaginați ca trebuie sa cheltuiți o avere pentru a obține o dantura perfecta, Nicoleta Luciu ne invața cateva trucuri la indemana oricui.

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al FRF, a fost implicat intr-un accident rutier minor, chiar in ziua nuntii cu Sandra, cu care are si un copil, scrie cancan.ro. Incidentul a avut loc la plecarea de la botezul fiului, Tiago. Cele doua evenimente din viata "Briliantului" au loc in aceeasi zi.…

- Geraldo Alves, acum in varsta de 36 de ani si retras din activitate, a discutat despre meciul care l-a impresionat aseara. Atmosfera la Academia Rapid – Steaua, scor 1-1, a fost peste nivelul Ligii 1, iar portughezul care a evoluat la FCSB, Petrolul si Astra a dat un verdict neasteptat. …

- S-au rezolvat problemele FCSB-ului! Pentru ca a rupt usa de termopan de pe stadionul finului Pandele, nasul Becali l-a exclus din lot pe Denis Alibec, alintatul de 26 de ani care a costat 1,5 milioane de euro si care se comporta precum tanarul Goe. Merita? Evident! Lucrurile asa se rezolva, cu bruscari,…

- Lazio Roma s-a impus pe terenul campioanei Juventus, scor 2-1, intr-un meci din etapa a opta din Serie A, disputat sambata seara. Au inscris Douglas Costa (23), respectiv Ciro Immobile (47, 54 din penalty). Stefan Radu a jucat pentru oaspeti tot meciul. Echipa fostului dinamovist i-a adminstrat…

- Derby ca pe vremuri in Bucuresti. Academia Rapid a primit vizita Stelei Bucuresti intr-o partida care a contat pentru liga a patra, insa pe care fanii celor doua echipe au tratat-o cu maxima importanta. Rapidistii au umplut ”Giulestiul”, in masura locurilor disponibile pe un stadion subred, in timp…

- Perechea formata din Mihaela Buzarnescu si Oksana Kalasnikova (Georgia) a fost eliminata, sambata, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Linz, dotat cu premii in valoare de 226.750 de dolari. Buzarnescu si partenera sa au pierdut, cu scorul de 6-1, 6-3, intr-o ora…

- Maria Sarapova (86 WTA) revine dupa aproximativ doi ani si jumatate intr-o finala de turneu WTA: sambata, a invins-o fara emotii pe Shuai Peng (25 WTA), scor 6-3, 6-1 si va juca duminica pentru titlu la turneul International de la Tianjin. Rusoaica nu mai disputase un meci cu trofeul pe masa din…

- Alin Predescu, marcatorul si unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, din tabara Stelei, in derby-ul cu Rapid, a oferit prima reactie dupa egalul din Giulesti. "Decarul" echipei lui Lacatus s-a declarat impresionat de atmosfera facuta de fani si a multumit tuturor celor prezenti. …

- Perechea formata din Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 3, a ratat, sambata, calificarea in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 5.924.890 de dolari. In semifinale, Tecau si partenerul…

- Oficialii lui Dinamo au raspuns ofertei facute de Gigi Becali, patronul FCSB, pentru Adam Nemec, golgheterul "cainilor" din acest sezon. Ionel Danciulescu, directorul sportiv din "Stefan cel Mare", spune ca "alb-rosii" i-au pus deja un contract pe masa atacantului slovac, care urma sa dea un raspuns,…

- Marius Sumudica, antrenorul cu care Denis Alibec a avut o relatie speciala la Astra cand a iesit campionul Romaniei, s-a declarat si el uimit de gesturile facute de atacant in momentul schimbarii din meciul FC Voluntari - FCSB 0-0. Sumudica spune ca Alibec este frustrat pentru ca nu reuseste sa…

- Alexandru Maxim a marcat golul prin care formatia sa, Mainz, la care a ajuns in vara, a deschis scorul in meciul cu Hamburg, in etapa a 8-a din campionatul german. Internationalul roman a punctat in minutul 3. Dupa o perioada in care a stat mai mult pe banca de rezerve, Maxim…

- Mihai Stoica a povestit un episod care ar fi putut schimba radical soarta lui Catalin Golofca, fotbalist care e exclus din lotul FCSB-ului si sanctionat cu 25% din salariul lunar. Ajuns la inceputul sezonului la FCSB, fotbalistul de 27 de ani a fost acuzat in dese randuri de indisciplina,…

- Grzegorz Krychowiak (28 de ani) a fost imprumutat de PSG in Premier League, la West Brom, iar jucatorul anunta ca nu are de gand sa se intoarca in capitala Frantei atat timp cat Unai Emery va ramane antrenor. Daily Mail scrie despre modul in care a fost tratat Grzegorz Krychowiak la PSG,…