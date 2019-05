Iata ce inseamna, in realitate, ca incep lucrarile la Autostrada Ploiesti-Brasov si de ce soseaua nu va trece prea curand muntii

Cu o intarziere de un an si jumatate, incep lucrarile la singurul capat al Autostrazii Ploiesti-Brasov care are sanse reale de finalizare, in viitorul… [citeste mai departe]