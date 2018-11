Stiri pe aceeasi tema

- A murit Katherine MacGregor, celebra actrița din ”„Little House on the Prairie” (”Casuța din prerie”). Actrița americana avea varsta de 93 de ani și traia la Casa de Film și Televiziune din California. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Katherine „Scottie” MacGregor a fost cunoscuta publicului…

- Florin Busuioc a suferit un stop cardiac, marți seara (6 octombrie), in timpul unui spectacol pe care il susținea la Filarmonica Oltenia din Craiova. Actorul in varsta de 56 de ani a fost dus in stare critica la spital, acolo unde medicii l-au operat de urgența și i-au montat un stent. Miercuri (7…

- Nadine a dezvaluit ca, in copilarie, a avut mult de suferit și inca mai este marcata de acele aspect neplacute. Anume, vedeta a avut raie și paduchi, iar oamenii ii aruncau vorbe grele. Nadine a trait și intr-o saracie lucie, lucru care, de asemenea, i-a marcat copilaria. Mulatra a facut dezvaluiri…

- Cove s-a revazut cu o vedeta consacrata din televiziune. Iar intalnirea a fost una extrem de emoționanta care l-a copleșit pe prezentatorul TV de nostalgia unor vremuri apuse. Gabriel Coveșanu sau Cove așa cum il știe toata lumea și-a facut debutul in televiziune alaturi de Andreea Marin, la „Surprize,…

- Judecatorii au pronunțat astazi divorțul mulatrei de afaceristul Ciprian Nistor, aflat dupa gratii. Iar Laurette a facut și primele declarații din postura de femeie singura. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Mulatra s-a separat legal de Ciprian Nistor, cel alaturi de care a stat in ultimii…

- Ce mai face simpaticul Mitica din ”Vacanța Mare”? Sunt foarte mulți cei care au ras, ani de zile, de poantele indragiților actori care reușeau sa umple salile de spectacol sau atrageau sute de mii de telespectatori. Cu siguranța ca iși vor aduce aminte de Mitic, cel care era amantul Leanei și unul dintre…

- Judecatorii au pronunțat astazi divorțul mulatrei de afaceristul Ciprian Nistor, aflat dupa gratii. Ieri, Laurette a dat o petrecere care a preintampinat aceasta veste buna pentru ea. Mulatra s-a separat legal de Ciprian Nistor, cel alaturi de care a stat in ultimii ani. Relatia lor nu a fost cea asteptata…

- Frumoasa mulatra a trecut prin multe transformari vara aceasta. Atat fizic, cat și pe plan sentimental. Imediat dupa ce a divorțat, Laurette a pus pe ea cateva kilograme bune, insa acest lucru nu pare s-o afecteze foarte mult. „M-am ingrașat cateva kilograme, nu știu cand, vreo 10 kilograme. In vara…