- Simona Halep a jucat in noaptea de marți spre miercuri un meci organizat in scop caritabil, in care adversara i-a fost Serena Williams. La un moment dat, Serena a luat lucrurile prea in serios, creand un incident...

- Dupa o serie de scandaluri mari in care a fost implicata cea mai mare retea de socializare online din lume in ultimii ani, pe internet a inceput sa devina populara miscarea #deletefacebook. Tot mai multi oameni, inclusiv din Romania, iau in calcul stergerea contului. Multi utilizatori nu doresc, insa,…

- Un nou studiu prezentat la conferinta anuala a Endocrine Society din Chicago ofera o explicatie cu privire la modul in care expunerea femeilor gravide chiar si la un nivel mic de bisfenol A (BPA), considerat sub limita „sigura”, poate afecta...

- Caz scandalos in județul Dolj, unde o studenta a fost lovita și injurata paznici la Spitalul din Craiova. Tanara de 19 ani voia sa-și viziteze iubitul care fusese operat, insa a fost agresata de unul dintre paznicii unitații medicale. Revoltata, tanara a reușit sa filmeze momentul violențelor și a mers…

- Logitech G își marește familia de dispozitive performante de gaming, cu sistemul audio G560 și tastatura mecanica G513. Logitech G560 este primul sistem audio de gaming care utilizeaza tehnologia avansata LIGHTSYNC, ce ajuta la sincronizarea luminii și sunetului cu activitatea din timpul sesiunii…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Inainte sa isi faca bagajele pentru a pleca in Republica Dominicana, Oltin Hurezeanu de la Exatlon a terminat filmarile la o pelicula de actiune, intitulata "1988", in care actorul joaca rolul unui ucigas platit, scrie wowbiz.ro. Citeste si EXATLON. Anca a vorbit de CEL MAI MARE REGRET dupa…

- Comandantul Fortelor Americane din Orientul Mijlociu, generalul Joseph Votel, a declarat, marti, ca Rusia joaca in Siria si rolul de piroman si pe cel de pompier si ca incearca sa contracareze influenta Statelor Unite din regiune, relateaza The Associated Press.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, pe timpul unor misiuni specifice, peste 17.700 pachete cu țigari, in valoare de 207.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 24 februarie a.c., in jurul orei 13.00, lucratori…

- Un politist spaniol a murit din cauza unui atac de cord, joi seara, dupa violentele petrecute la Bilbao, intre fortele de ordine si suporterii echipei ruse de fotbal Spartak Moscova, care a intalnit formatia locala Athletic, in Europa League, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.

- Vlad Cosma prezinta noi inregistrari halucinante cu procurorii de la DNA Ploiești, Negulescu și Savu. In noile inregistrari apar cei doi procurori, care ii dicteaza un denunț lui Vlad Cosma cu fapte pe care le inventau, pe loc. Ulterior, Vlad Cosma a fost obligat sa semneze acel denunț, asta deși…

- BERBEC Vei stii ca urmeaza sa iti puna marea intrebare atunci cand pare mai nerabdator decat de obicei. El va fi distras de ceva despre care nu iti poate spune. Din aceasta cauza va fi nervos si agitat, asa ca lasa-l sa se linisteasca si nu porni o lupta. El are ceva important de facut…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un obuz din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit in orasul Cahul.Proiectilul a fost observat de un barbat, chiar in curtea blocului sau. El a anunțat fortele de ordine, care au incercuit zona, iar geniștii urmeaza sa ridice și sa neutralizeze bomba.

- Scene incredibile au avut loc in timpul meciului dintre Monica Niculescu și Caroline Wozniacki! Liderul mondial a acuzat-o pe romanca de lipsa de fair-play in timpul optimilor de finala ale turneului de la Doha. Daneza s-a impus cu 7-5, 6-1."Foarte urat din partea ei, eu n-am mai auzit ca…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- Filmul, aflat in productie, este axat pe relatia dintre Bundy, jucat de Zac Efron, si iubita lui, interpretata de Lily Collins, care, la acea vreme, nu stia despre crimele comise de el. Hetfield va fi Bob Hayward, politist din Utah, primul care l-a arestat pe Bundy, in 1975. Ted Bundy a fost judecat…

- Concurentii celor doua echipe de la “Exatlon” Romania, “Faimosii” si “Razboinicii”, isi vor uni fortele in aceasta seara, de la 19:45, in cel de-al treilea tur al meciului international, in duelul cu reprezentantii “Exatlon” Mexic. A

- Timpul trece, totul devine istorie si colbul uitarii se depune peste faptele deosebite ale inaintasilor. Multe lectii utile sunt amintite in mod deformat, sub forma unor legende lipsite de valoare stiintifica, bune numai pentru realizarea unor filme artistice de succes. Asa s-a intamplat si cu evenimentele…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters, potrivit jurnalul.ro.

- Sarbatori religioase ortodoxe: Odovania praznicului Intampinarii Domnului (post); Sf. Mucenic Nichifor Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Nichifor Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Apolonia, fc. m. Citeste si MOSII DE IARNA 2018: Ce trebuie sa pregatesti pentru…

- Liderul formațiunii PAS, Maia Sandu a reacționat la invitația președintelui Parlamentului, Andrian Candu de a discuta despre subiectul manualelor de clasa a 2-a, care au fost editate pe timpul cand lidera PAS era la Minister. Potrivit declarațiilor lui Candu, textele din manual sunt foarte dificile…

- Multe dintre superstitiile maramuresene au ca subiect luna sau soarele. Acesta este si unul din motive pentru care soarele apare sculptat pe portile maramuresene, dar pe langa asta, multime de superstitii sunt legate de soare.

- Problemele tehnice din timpul transmisiei Super Bowl-ului in SUA o poate costa pe NBC cateva milioane bune de dolari, dupa ce transmisia a picat pentru 30 de secunde in timpul meciului dintre Philadelphia Eagles și New England Patriots, scor 41-33. Milioane de fani americani care erau cu ochii pe NBC…

- International Fotball Association Board, unicul for cu putere decizionala in schimbarea regulilor jocului, va decide in reuniunea programata pe 3 martie la Zurich daca sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR) va fi utilizat la turneul final al CM 2018 din Rusia, relateaza EFE, citata de Agerpres.…

- Retelele de socializare s-au "inrosit" o data cu fenomenul "Lunii inrosite" care s-a produs miercuri si care a dat apa la moara speculatiilor si conspiratiilor de tot felul, de la vestirea unei apocalipse si pana la radiatiile foarte daunatoare sanatatii si mediului, scrie presa britanica. Asa…

- Oxford le-a oferit studentilor mai mult timp pentru a rezolva testele incepand cu anul trecut, pentru a ajuta fetele sa obtina note mai mari, relateaza presa internationala. Motivul pentru care Universitatea a luat aceasta decizie este, potrivit oficialilor, pentru ca femeile tind sa fie mai presate…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open 2018, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Meciul a fost transmis de Eurosport, care a fost lider de audiența in timpul partidei, anunța paginademedia.ro. Meciul a fost difuzat intre orele 10:30 și 13:25. Aproape 1,5 milioane de romani au urmarit…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, precum si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati, vineri, la sediul Politiei Timis in dosarul portii de intrare in oras, de pe Calea Lugojului, care s-a prabusit in timpul furtunii puternice din toamna si a omorat un tanar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Actrita Frances McDormand a castigat deja un Glob de Aur pentru rolul lui Mildred din productia "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", iar marti a fost nominalizata si la un premiu Oscar, pentru care specialistii spun ca este favorita. Ea spune intr-un interviu recent ca si-a construit rolul…

- Mai mulți oameni au huiduit si au scandat „Hotii, hotii", „Vrem autostrada, nu penali pe strada" si „PSD, ciuma rosie", in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi, de ziua Unirii Principatelor Romane. Participantilor le-a fost impartita „Proclamatia…

- Așa se intitula un articol al lui Gheorghe Bratianu aparut in „Timpul”, in martie 1938. Sa ne amintim, era o vreme in care orizontul din jurul țarii era amenințator oriunde priveai și reputatul istoric propusese ca Romania sa faca efortul diplomatic pentru a lega o alianța „de la Baltica la Marea Neagra”,…

- Istoria medicala a consemnat numeroase cazuri de oameni treziți din morți, dupa ce au fost inchiși in sicrie. Prin secolele trecute, cand coma sau epilepsia erau deseori confundate cu moartea, astfel de cazuri erau cumva de ințeles. In zilele noastre, insa, sunt incredibile. Cu toate acestea, se intampla…

- Ieri, 84 de politisti tulceni au actionat pe drumurile europene, nationale si judetene pentru sprijinul in ceea ce priveste persoanele aflate in dificultate, accidentele rutiere sau autovehiculele care au ramas inzapezite pe raza judetului Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, au fost inregistrate 109 apeluri…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Un sistem de climatizare poate servi in o varietate de scopuri, nu doar bunastarii muncitorilor sau a celor care desfașoara activitați in anumite medii. Iata și motivul pentru care aceste dispozitive s-au diversificat atat de mult in ultimii ani, oferind opțiuni pentru o multitudine de sectoare. Pentru…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, solicita administrației municipale sa renunțe la hotararea de Consiliu Local prin care au crescut tarifele pentru parcari. Acuza primarul și executivul de obtuzitate și de taxarea bistrițenilor pentru „niște linii desenate pe asfalt”, care se vor a fi parcari.

- Facebook anunta o serie de schimbari majore, facand postarile brandurilor, business-urilor si publicatiilor mult mai putin vizibile. In schimb, continutul care genereaza conversatii intre familie si prieteni va fi promovat pe reteaua de socializare, anunta Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook. Drept…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note,…

- Actorul Brad Pitt a oferit, in cadrul unei licitatii, 120.000 de dolari pentru a urmari un episod din „Game of Thrones” impreuna cu Emilia Clarke, actrița care joaca unul dintre personajele principale ale popularului serial, scrie Variety, citata de News.ro. Licitatia a avut loc simbata noapte, la Los…

- Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, il ataca pe Liviu Dragnea și arata ca acesta a avut in multe cazuri comportament duplicitar, in sensul ca una spune public și alta se intampla in spatele ușilor inchise. Ponta amintește ca inainte de toate execuțiile din PSD, Liviu Dragnea a spus public…

- Impresionanta situatie economica a Dobrogei la inceputurile secolului XX este relevata intr o serie de capitole din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", unul dintre acestea fiind dedicat "Societatilor pe actiuni in Dobrogea", autor un anume Harjescu, director…

- De cate ori intr-un an te bate gandul sa calatoresti mai mult si de cate ori esti tinut locului de gandurile "nu am..." "nu pot..." "nu acum..."? Nu te teme, nu esti singura persoana. De cele mai multe ori e mai usor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. Opera sa, consacrata in cea mai mare…

- Peripețiile la revelionul organizat de Primaria Botoșani au inceput inainte de pana de curent din timpul recitalului susținut de Ami. Show-ul nopții dintre ani l-a inceput Fly Project, care și-a terminat reprezentația intr-un mod cel puțin ciudat.

- ”Stranierii” unor cluburi din Divizia Nationala de fotbal au aparut și in alta ipostaza in preajma sarbatorii de Craciun. Cu ocazia acesteia unii dintre jucatorii straini i-au felicitat pe colegii lor moldoveni.