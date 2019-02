Cum arata Karl Lagerfeld in tinerete!

Regretatul Karl Lagerfeld, designerul ce si-a pus incontestabil amprenta pe brand-urile Chanel si Fendi, a vorbit deschis pentru revista Elle, intr-un interviu publicat in septembrie 2007. Va invitam sa-l descoperiti asa cum era el, dar si sa vedeti cum arata in tinerete! Daca te-ai putea „reincarna" intr-o rochie, care ar fi aceea? Clasica rochie neagra, dar o camasa alba ar fi mai potrivita pentru mine. Daca te-ai putea reincarna intr-un model, care ar fi acela? Prefer sa nu ma reincarnez. Care este culoarea ta preferata? Alb si negru… cuplul meu favorit…