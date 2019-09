Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care a fost diagnosticata cu o forma de cancer și care se pregatește sa urmeze ședințele de chimioterapie a aratat lumii intregi cat de curajoasa e. Astfel, ea s-a lasat tunsa de soțul ei, iar intreg momentul a fost surprins celebru.

- CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor in Management, detinut de fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, pentru plagiat, anunta Emilia Sercan pe Facebook. "Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi de toti membrii prezenti la sedinta care a avut loc in data de 18 iulie. Verdictul CNATDCU…

- Viișorenii platesc „oalele sparte” ale birocrației romanești , unii dintre ei spun ca nu mai apuca sa vada asfaltul mult promis de societatea aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cel mai recent cuplu intrat in concursul "Dragoste fara secrete", format din Petrisor si Irina, a fost descalificat din cursa pentru marele premiu, un apartament. Sau mai bine zis, "s-au eliminat".

- Spune ca de 3 ani iși crește singura fiica, dupa ce soțul ar fi parasit-o pentru o alta femeie. Iar, de aproape jumatate de an, femeia acuza ca fostul sot ar fi uitat de tot ca e tatal unei fetite care se pregateste sa implineasca 7 ani.

- In urma cu doi ani, Vasilica a plecat in Italia. A fost mereu „amaratul satului”, iar fetele il ocoleau pentru ca așa le spuneau parinții. Acum, barbatul privește in urma și nu regreta decizia...

- Profesorul de religie care a lasat insarcinata o eleva de la liceul din Arieșeni, județul Alba, a recunoscut copilul și a inițiat, impreuna cu mama, procedurile pentru emiterea unui nou certificat de naștere al bebelușului, transmite MEDIAFX.Eleva de la Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie…