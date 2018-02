Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON. Este una dintre cele mai apreciate concurente de la competitia din Republica Dominicana si face echipa cu Giani Kirita si Ion Oncescu…A Diana Belbita se numeste razboinica din echipa ”Faimosii” si are la activ zeceA victorii in cusca, jumatate chiar prin KO. A

- Ana, cea despre care se spune ca este iubita lui Catalin Cazacu, a facut declaratii socante, in presa, la adresa Claudiei Pavel si a lui Giani Kirita. Aceasta sustine ca Cream ar fi intretinut relatii intime cu fostul fotbalist inainte de a intra in competitia Exatlon, lucru pe care spune ca i l-ar…

- Claudia Pavel, cea de-a doua eliminata din echipa Faimosilor de la „Exatlon”, a ajuns in tara, teribil de emotionata la intalnirea cu cei dragi. Cu zambetul pe buze si incarcata de cadouri pentru fiul ei, Noah, Claudia a povestit cum a perceput aceasta experienta unica pentru ea. A

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- Bogdan, concurentul din echipa ”Razboinicilor” care a lasat totul balta pentru a se intoarce acasa a avut parte de o primire triumfala pe aeroport. Bogdan a fost asteptat de familie si prieteni, cu pancarde si nu a ratat nici o imbratisare!

- Dupa iesirea din concursul „Exatlon”, cantareata a avut nevoie rapid de ingrijiri medicale, iar doctorii au supus-o deja unei interventii chirurgicale. Anda Adam a suferit o accidentare la „Exatlon”, dupa ce a incercat sa se urce pe un postament. Din cauza unei mișcari greșite, acesteia i-a sarit rotula. In…

- Tensiunile au crescut intre concurentii Echipei Faimosilor, in urma nominalizarilor si a strategiilor individuale facute cu o seara in urma in ceea ce priveste propunerile spre eliminare. Marti seara, inaintea aflarii verdictului final, echilibrul si unitatea echipei pareau serios afectate.

- Claudia Pavel, fosta Cream, a fost eliminata de la show-ul Exatlon Romania. Sora sa a comentat despre cele intamplate cu artista la concursul respectiv. Claudia Pavel, care a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici in Republica Dominicana , a fost una dintre concurentele din echipa faimoșilor…

- Alaia Zora, fiica lui Vladimir Draghia, care participa la Exatlon, competitie care se desfasoara in Republica Dominicana, a spus pentru prima oara ”tata”! Iubita actorului a inregistrat-o pe micuta si a postat pe Instagram.

- Anda Adam s-a accidentat serios la picior, in timpul competitiei Exatlon, din Republica Dominicana, si a fost eliminata, in urma cu o saptamana. De atunci, ea trece pe la medic periodic. Marti, ea a ajuns la cabinet si s-a pozat langa un schelet.

- Cantareata Anda Adam, prima vedeta care a parasit competitia „Exatlon“ de la Kanal D,dupa ce s-a accidentat la picior, a oferit detalii mai putin cunoscute despre emisiunea filmata in Republica Dominicana.

- Roxana, noua concurenta de la Exatlon, din echipa „Razboinicilor”, a facut sport de performanta. Bruneta a fost handbalista la Oltchim Ramnicu Valcea, una dintre cele mai titrate echipe de la noi. A facut handbal timp de 12 ani, insa a trebuit sa renunte la sport din cauza unei accidentari grave la…

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…

- Fetele de la echipa ”Razboinicii” au avut o noapte de vis, dupa ce luni au castigat in fata ”Faimosilor”, atat casa, cat si imunitatea. Ei au fost net superiori, lasandu-i cu ochii in soare pe Giani Kirita, Oncescu si celelalte vedete.

- Dupa o lupta crancena, in care cei din echipa Razboinicii au castigat imunitate, a venit momentul eliminarilor. Anda Adam, Andrei Stoica si Ion Oncescu sunt nominalizati sa se intoarca acasa, dupa doua saptamani de „Exatlon”.

- Sora Claudiei Cream vorbește despre relația artistei cu Catalin Cazacu, dupa ce au aparut zvonuri cum ca intre cei doi s-ar infiripa o idila, in cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D. Paula, sora Claudiei e convinsa ca sora ei nu stie ca acesta e cuplat cu altcineva. In ultima perioada, Catalin și…

- Cei de la echipa ”Razboinicii” si-au facut perfect planul in seara dinaintea rundei de imunitate. Asa ca nu a fost de mirare ca au si castigat, a doua zi. Si a venit, astfel, momentul de tensiune, al eliminarilor.A

- Ghinion teribil pentru Anda Adam! Artista s-a accidentat la piciorul stang in timpul emisiunii Exatlon si a ajuns sa mearga in carje. Ea s-a mai accidentat grav la acelasi picior in urma cu cativa ani, in timpul emisiunii „Dansez pentru tine”. Anda Adam a fost supusa unor investigatii medicale in Republica…

- Simona Halep s-a intors acasa dupa turneul de la Melbourne. Au fost doua saptamani de meciuri extenuante, care au ținut cu sufletul al gura romanii de pretutindeni și fanii din intreaga lume.

- Claudia Pavel este una dintre concurentele de la “Exatlon”, iar sora ei mai mare urmareste cu sufletul la gura tot ce se intampla in Republica Dominicana. Paula, ruda de sange a artistei, sufera de fiecare data cand o vede pe “Cream” in situatii mai dificile. A

- “Razboinicii” au pierdut un concurent in urma probelor de marti, din Republica Dominicana. Diana, Radu si Bogdan au fost nominalizati si, in urma votului publicului, s-a decis ca Diana sa revina in Romania. A

- Anda Adam este plecata de mai bine de doua saptamani in Republica Dominicana, acolo un filmeaza pentru show-ul “Exatlon”, alaturi de alte noua vedete. Recent, artista a suferit o mica accidentare, dar care a scos la suprafata probleme mai grave. A

- Politistii din Braila au declansat o ancheta dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Colegiului National Nicolae Balcescu din Braila, a fost batut marti de cinci tineri, care nu sunt elevi ai acestei scoli si care au intrat in unitatea de invatamant in timp ce paznicul s-ar fi aflat la o alta intrare…

- Intarzierile de pe rutele CFR nu dau batai de cap doar romanilor. Un cuplu format dintr-un intalian și o fata din Mexic s-a revazut cu cinci pre intțrziere din cauza unei garnituri care a ramas blocata pe traseu din cauza vremii. Flavio, un tanar din Italia, a fost nevoit sa-si astepte iubita la a doua…

- Mihai Lucan, acuzat ca a traficat rinichiul unui pacient din Cluj. Iulian Iacob, un barbat din Cluj, a povestit pe Facebook cum si-a vandut un rinichi pe 7.500 de dolari. Atunci, a fost operat de medicul Mihai Lucan, care – insa – l-a pacalit cu banii. Dupa ce ar fi fost operat si i-ar fi fost luat…

- Speak și iubita lui se pregatesc sa devina parinți. Artista a recunoscut in cadrul emisiunii de la Pro tv ca ar vrea sa fie o mama tanara, insa nu se grabește. „Libelula” lui Speak a dezvaluit la „Vorbește lumea” ca isi doreste sa devina mama tanara si se gandește sa devina mama in curand. „Diminetile…

- Anda Calin, femeia care l-a facut tata pentru a doua oara pe Liviu Varciu, iși ocupa timpul nu doar cu creșterea fetiței lor, dar și cu acte caritabile. Așadar, multe surprize pentru artist, in ultima perioada, cand viața sa s-a schimbat total. Liviu Varciu traiește o frumoasa perioada din viața sa.…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Show-ul Exatlon a ajuns la prima eliminare din competitie. Trei concurenti din echipa "Razboinicii" au fost nominalizati pentru eliminare, Rafaela, Ionut si Radu, iar publicul a decis cine pleaca acasa.

- Exatlon / Kanald. Problemele de sanatate ale Claudiei Pavel, alias Cream, se agraveaza, iar solista, care se afla în Republica Dominicana, la show-ul “Exatlon&", a ajuns de urgenta la spital.

- Anda Adam nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi la "Exatlon", emisiunea la care participa. Deoarece se afla de ceva timp departe de casa, mai exact in Republica Dominicana, vedeta a marturisit ca ii este foarte dor de fiica ei, Evelin.

- Imediat dupa competitie, Razboinicii au petrecut o seara tensionata in care nu s-au mai putut absine si s-au certat. Un motiv de stres a fost faptul ca au pierdut competitia si au dormit afara.A A doua zi, Anca a tras de un bat pe care restul concurentilor l-au pus ca sa-si intinda rufele si a starnit…

- Atacantul brazilian Eric de Oliveira, 32 de ani, a ajuns astazi in Qatar, acolo unde va juca la Al-Markhiya Sports Club, locul 11 din 12, cu 8 puncte in 12 etape. Eric n-a facut deplasarea cu lotul constantenilor, asa cum a anuntat GSP.RO ieri dimineata. ...

- Dorin Cocos si iubita lui, Raluca Miu, au asteptat cu nerabdare noul an, deoarece le aduce cel mai frumos cadou. Momentul mult asteptat, cand vor face cunostinta cu bebelusul lor, se apropie cu pasi repezi si se pare ca cei doi sunt pregatiti sa devina parinti. ( VEZI SI: I-am filmat in timp ce… Milionarul…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Emisiunea concurs „Exatlon“ a debutat duminica seara la Kanal D. Reality show-ul filmat in Republica Dominicana, acolo unde se infrunta cele doua tabere rivale, formate din vedete si oameni obisnuiti, a clasat postul in topul audientelor la nivel national.

- „Exatlon”, reality-ul revolutionar care incepe duminica seara, la ora 20:00, la Kanal D, aduce in ringul probelor 20 de concurenti foarte pregatiti sa faca fata unei competitii dure. 10 vedete – Echipa Faimosilor, si 10 oameni obisnuiti – Echipa Razboinicilor, se vor infrunta in peisajul exotic din…

- „Faimosii“ si „Razboinicii“, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de competitia Exatlon, ce va incepe duminica aceasta la Kanal D. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenti in timpul concursului.

- „Faimoșii” și „Razboinicii”, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de Exatlon. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenți in timpul concursului.

- Celebrul prezentator și producator de televiziune Cosmin Cernat, el insuși pasionat de sport, va fi alaturi de „gladiatorii” celui mai așteptat reality al anului, in indepartata Republica Dominicana, potrivit click.ro. „M-a atras la faptul ca totul e suta la suta adevarat. La fel ca și in sportul de…

- Vladimir Draghia face parte din echipa gladiatorilor de la Exatlon. Inainte sa plece spre Republica Dominicana, locul unde se va desfașura concursul difuzat la Kanal D, a publicat pe Facebook o scrisoare emoționanta pentru fiica sa.

- Exalton, noul show de la Kanal D. Iata ce vedete au plecat in Republica Dominicana pentru provocarea vietii! Cele zece vedete care intregesc echipa gladiatorilor de la Exatlon au plecat spre Republica Dominicana, locul unde se va desfasura cel mai asteptat concurs al anului 2018. Reality-ul, suta la…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- Postul Kanal D pregateste un reality-show dupa un format international „Exatlon“, in care echipe formate din vedete si persoane obisnuite vor avea de infruntat probe dificile, care pun la incercare abilitatile fizice, dar si psihice, pentru a castiga marele premiu de 100.000 de euro.

- Douazeci de concurenți, dintre care zece sunt personalitați publice, vor intra intr-o confruntare unica, ce presupune probe de foc, menite sa le testeze pregatirea fizica, viteza de reacție și puterea psihica.

- Anda Calin si-a gasit linistea alaturi de Liviu Varciu, caruia i-a daruit un o fetita superba in urma cu cateva luni. Bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de familie si mai ales de micuta ei, de care nu se desparte nici o clipa.

- Lui Giovanni Simeone nu-i mai merge la fel de bine de cand s-a mutat la Fiorentina. "Cholito" a dat doar 4 goluri și 3 pase decisive in actualul sezon și a ramas și fara iubita. Elisabetta Galimi l-a uitat deja pe atacantul argentinian, pe care l-a acuzat de infidelitate. Bruneta, fosta prezentatoare…