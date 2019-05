Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda a facut declarații despre starea sa de sanatate. Artistul a marturisit ca se simte foarte bine. Cantarețul de muzica populara a explicat ca inca e sub tratament dupa operația prin care a trecut, dar se simte foarte bine. "Eu sunt perfect sanatos. Inca din…

- Sute de vranceni au participat, ieri, de 1 Mai la spectacolul organizat la Amfiteatrul din Crangul Petrești. Focșanenii au venit sa se bucure de o zi de primavara in Crang. Evenimentul intitulat De Armindeni a fost organizat de Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Judetean Vrancea, in parteneriat…

- Astazi se implinește 1 an de la moartea indragitei intreprete de muzica populara, Ionela Prodan. Fiica regretatei cantareței, Anamaria Prodan, a postat un mesaj emoționant in memoria artistei. Pe data de 16 aprilie 2018, Ionela Prodan a plecat dintre noi, iar acest lucru a adus foarte multa tristete…

- O celebra cantareața de muzica populara intra in lumea vlogging-ului. Interpreta, care a devenit cunoscuta datorita hit-ului „Jupaneasa”, a decis sa le arate fanilor și o alta fațeta a vieții de artist și mama și sa impartașeasca acestora emoții, trairi, entuziasmul unor noi proiecte, sa ofere și sa…

- Irina Loghin, fetița in varsta de 13 ani a oferit un moment emoționant pe scena Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 29 martie. Mandra de numele ce il poarta, ca și celebra cantareața de muzica populara, copila a emoționant-o pana la lacrimi pe Andra. „ Nu imi vine sa cred. Acum ar trebui…

- Loredana Colontin s-a nascut la Iași intr-o familie de ingineri. Voia buna și veselia din casa au facut-o pe artista sa indrageasca inca de mica muzica populara. Poate ca multora li s-a parut o joaca a Loredanei atunci cand fredona melodiile Sofiei Vicoveanca sau ale Laurei Lavric la doar cinci ani.…

- Clipe teribile in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara din Banat. Soțul acesteia a decedat pe loc in urma unui accident teribil care a avut loc pe o șosea din Germania. Interpreta a fost și ea grav ranita, fiind transportata de urgența la spital."Liliana Savu Badea impreuna…

- Este doliu in muzica populara romaneasca. A murit Florea Burnea, fostul sot al Mariei Ciobanu Potrivit RomaniaTV.net, cel care a facut tragicul anunt este Ionut Dolanescu, pe pagina sa de socializare.Regretatul cantaret de muzica populara si Maria Ciobanu au o fiica impreuna: Camelia. In memoria sa,…