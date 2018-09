Stiri pe aceeasi tema

- Fostul principe Nicolae a declarat, marti, referitor la participarea Casei Regale la nunta sa, cu Alina Binder, ca nu a primit confirmarea prezentei, desi invitatiile au fost date personal, nu prin posta. Mireasa a precizat ca rochia sa este creata in Romania si va avea motive traditionale sasesti.

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatoreste cu Alina Binder in 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Intrebat, duminica, ce poate sa spuna despre nunta, fostul principe Nicolae a raspuns: „Da, mai avem putin si abia asteptam. Aproape totul este pus la…

- Au mai ramas aproximativ doua saptamani pana la nunta fostului principe Nicolae cu Alina Maria Binder. Evenimentul va avea loc la Sinaia, pe 30 septembrie, iar pregatirile sunt in toi, atat pentru cununia religioasa care se va desfașura la Biserica "Sfantul Ilie", cat și pentru recepția care va fi…