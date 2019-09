Cum arată instalaţiile petroliere din Arabia Saudită după atac. Imagini din satelit Doua instalatii petroliere apartinand gigantului petrolier Aramco au fost tintite sambata intr-un atac cu drone - sau rachete -, care a antrenat o reducere cu jumatate a ranadamentului acesteia, reprezentand aproximativ 5% din productia mondiala. Exploziile de sambata au provocat incendii in instalatia de la Abqaiq, cea mai mare din lume in prelucrarea petrolului, si pe campul petrolier de la Khurais,potrivit News.ro. In urma acestei ofensive, revendicate de catre rebelii yemeniti huthi, sustinutti de Iran si care infrunta de cinci ani o coalitie condusa de Arabia Saudita, cursul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, Irakul a negat ca au fost lansate de pe teritoriul sau atacuri asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita. Sambata dimineata, doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona. Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile…

- Atacul ''a fost o incalcare a dreptului international'', a declarat ministrul britanic de externe, Dominic Raab, adaugand ca Regatul Unit sustine ferm Arabia Saudita. ''In ceea ce priveste autorul, imaginea nu este in intregime clara'', a spus Raab. ''Dorim o imagine foarte clara pe care o…

- Doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac de drona sambata, fiind revendicat in cursul zilei de rebelii yemeniti. Operatiunea a fost condamnata de SUA, secretarul de stat Mike Pompeo acuzand Iranul ca a lansat un atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice…

- "La ora 4.00 (1.00 GMT), echipele de securitate industriala Aramco au intervenit la incendii in doua dintre instalatiile sale la Abqaiq si Khurais" in estul Arabiei Saudite, a adaugat agentia, precizand ca "cele doua incendii au fost stinse". O ancheta a fost deschisa dupa atac, potrivit aceleiasi…

- Mutarea vine in condițiile in care SUA impune tot mai multe sancțiuni Iranului și nu manifesta incredere ca Teheranul va reveni in limitele acordului nuclear.Ministrul francez de Externe Jean-Yves le Drian a spus ca discutiile referitoare la liniile de credit, care ar fi garantate prin…

- Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca Iranul va continua sa se distanteze fata de acordul nuclear din 2015 daca Europa nu isi respecta angajamente asumate, in cadrul unei conversatii telefonice care a avut loc sambata, potrivit unei informari…

- Anterior, gruparea rebela hutti din Yemen a transmis ca a vizat aeroporturile din Abha și Jizan din sudul Arabiei Saudite cu mai multe atacuri cu drone, a informat televiziunea Al-Masirah, care apartine rebelilor. Rebelii hutti, sprijiniti de Iran, au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra…

- Administratia din Iran a avertizat, sambata, Statele Unite ca armata iraniana va reactiona "ferm" la orice agresiune militara, in contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, relateaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters, potrivit mediafax."Indiferent ce decizie vor lua oficialii…