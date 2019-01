Cum arată industria IT din Romnia, n 2019: Previziunile unei firme romnești În ciuda previziunilor care estimeaza o încetinire a creșterii economiei mondiale, în anul care abia a început, presiunea exercitata de inovațiile din industria IT și de planurile anunțate de marii jucatori globali va impune companiilor continuarea investițiilor, nu doar în soluții IT, ci și în schimbari organizaționale, undeva la intersecția dintre tehnologie, modelul afacerii și oamenii care sa le susțina. Pe acest fond, conform cercetarilor interne, creșterea globala a industriei IT va continua și se va situa în jurul cifrei de 4-6%, sustine firma româneasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

