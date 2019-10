Stiri pe aceeasi tema

- Sahar Tabar, tanara din Iran care s-a operat pentru a semana cu Angelina Jolie, a fost arestata. Aceasta este acuzata de blasfemie, incitare la violența, obținerea de venituri prin mijloace inadecvate și coruperea tineretului. Sahar Tabar a devenit celebra in intreaga lume dupa ce, in ultimul an, fotografiile…

