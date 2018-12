Cum arată Huawei nova 4, primul telefon Huawei cu ecran perforat (Telefoane mobile) Pregatit pentru lansare in data de 17 decembrie, primul telefon Huawei cu ecran perforat si-a facut deja aparitia im fata camerelor foto, suficient pentru obtinerea unor imagini detailate cu noul design de carcasa. Oferit intr-o carcasa cu design unibody complet imbracata in sticla, Huawei nova 4 se face remarcat prin culori iridescente care-si schimba nuanta dupa cum bate lumina. Privit din fata, noul smartphone este si mai impresionant, ecranul modelat dupa conturul carcasei fiind intrerupt doar de o mica perforatie aplicata in dreptul camerei frontale. Compensand pentru perforatia aplicata… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

