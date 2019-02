Cum arata hainele lansate de Justin Bieber

Stiri pe aceeasi tema

- Incasarile generate de filmele lansate in cinematografe in 2018 la nivel mondial au ajuns la 41,7 miliarde de dolari, o cifra record, iar compania Disney este lider de piața, cu 7,33 de miliarde de dolari la nivel global, potrivit variety.com, scrie Mediafax.La nivel mondial, box office-ul…

- Deși incepuse sa-și faca un viitor in Los Angeles, Monica Barladeanu a ales sa se expuna mai mult in fața romanilor. Actrița de 40 de ani (impliniți in urma cu 3 zile) a dat Hollywoodul pe filmele romanești. In momentul in care a revenit in țara pentru a prezenta show-ul „Ferma vedetelor”, Monica Barladeanu…

- Avem informatii de ultima ora despre ce se intampla in familia lui Ionut Dolanescu! Maria Ciobanu trece prin momente grele! Si-a anulat toate concertele ca sa fie alaturi de sotul grav bolnav si nu se mai intoarce in Romania pentru ca drumul i-ar fi fatal barbatului!

- Fostul Mister Univers, celebru prin rolul sau in filmul Terminator inainte sa intre in politica, a venit in Polonia la a 24-a Conferinta anuala a ONU pe tema modificarilor climatice. Intr-un interviu acordat AFP, el s-a declarat "in cruciada pentru mediu" si a indemnat lumea intreaga sa se alature acestei…

- Un fost boxer din America, Samuel Little, in varsta de 78 de ani, a marturisit ca a ucis 90 de persoane in 35 de ani, ceea ce l-ar transforma in cel mai sangeros criminal in serie din istoria Statelor Unite, relateaza AFP.

- Un moldovean si-a inscenat moartea la Chisinau si apoi a devenit milionar in dolari in America, sotia sa incasand polita de asigurare in Statele Unite. Cei doi au fost prinsi dupa 7 ani, iar povestea lor este halucinanta. Igor Vorotinov, 54 de ani, a “murit” in 2011, in Republica Moldova. Traia in Minnesota,…

- A inceput numaratoarea inversa! Cel mai cunoscut roman de la Hollywood, Florian Munteanu, se afla in America pentru premiera celui mai asteptat film Creed 2, in care joca unul dintre cele mai importante roluri. El al nostru si ne mandrim cu el.

- Numarul romanilor plecati in strainatate este, in realitate, de aproximativ 7 milioane, din care nu cred ca se vor mai intoarce 10% in Romania, a declarat, miercuri, Cezar Caleap, director executiv al Asociatiei Internationale a Intreprinderilor Creative din Belgia (AIICB), in cadrul unui workshop cu…