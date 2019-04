Cum arata gradinita care iti pregateste copilul pentru viata de adult

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Agentiei Nationale Antidrog Cluj, Sebastian Marcu, sustine ca lejeritatea cu care se vorbeste despre droguri stimuleaza consumul in Romania. Cu cateva zile in urma, ministrul Finantelor a vorbit despre o legalizare in scopuri medicale a cannabisului.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca se analizeaza o masura prin care s-ar legaliza utilizarea canabisului in Romania, in scop medicinal, in conditiile in care aceasta este o practica la nivel european.

- Saptamana trecuta, Curtea Constituționala ne-a dat dreptate, declarand noua lege a pensiilor neconstituționala. Noi, parlamentarii PNL, am reușit sa readucem in Parlament, pentru corectura, noul sistem public de pensii. In forma in care el a fost construit și votat de catre parlamentarii puterii,…

- Domnul Calin Popescu Tariceanu a punctat decisiv intr-o emisiune tv aratatand ca protestele de strada impotriva OUG 7 sunt generate de exacerbari rauvoitoare ale Opozitiei „Romania e in tensiune politica permanent. Eu ma intreb cați din oamenii obișnuiți sunt atat de framantați de politica și nu sunt…

- O femeie din Pitești a reclamat anumite nereguli observate la gradinița fiicei ei, dar spune ca autoritațile au ignorat-o. Ce decizie radicala a luat. Mihaela Petrescu a vorbit in vara lui 2018 despre modul in care se desfașurau lucrurile la gradinița fiicei sale. Aceasta a povestit ca exista o cutie…

- Șoc in lumea atletismului mondial. Italianca Maura Viceconte, o maratonista cunoscuta in anii 90, s-a sinucis. Ea a fost descoperita spanzurata de catre carabinierii chemați la locuința ei din localitatea Chiusa San Michele. Maura Viceconte avea 51 de ani și avea in palmares o medalie de bronz Campionatul…

- E JALE! ANAF pregateste actiunea „Iceberg”. Vezi pe cine vizeaza operatiunea care va dura tot anul 2019 Operatiunea „Iceberg“ va avea loc pe tot parcursul anului 2019 si prevede intensificarea controalelor si eficientizarea derularii acestora la companiile mari, cu scopul mentinerii unui tratament echidistant…