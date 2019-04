Stiri pe aceeasi tema

- Conf. dr. Teodorescu Petru Octavian (medic șef Clinica ATI II SCJU Oradea), dr. Negrau Marcel (medic șef Clinica ATI I SCJU Oradea), și dr. Carmen Pantiș (președintele Colegiului Medicilor Bihor) au transmis, dupa trecerea la neființa a parintelui anesteziei in terapie intensiva din Romania, acad.…

- Subiecte simulare bacalaureat 2019. Vezi mai jos subiectele și baremul pentru fiecare filiera și specializare. Barem tehnologic Barem mate-info Barem științe ale naturii Barem pedagogic Subiect tehnologic Subiecte mate-info Subiecte științe ale…

- Ministrul de externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca va aborda la Bruxelles cu omologul sau roman, Teodor Melescanu, problema infiintarii liniei maghiare la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) din Targu…

- Prima persoana gasita vinovata în Marea Britanie pentru mutilare genitala feminina a fost condamnata vineri la 11 ani de închisoare pentru ca a taiat-o pe fiica sa de trei ani, relateaza Reuters. ”Sa fim clari: Mutilarea genitala feminina este o forma de abuz asupra copilului”,…

- Maximilian Reinelt era component al barcii de 8+1 si, pe langa titlul olimpic cucerit la Londra mai avea in palmares doua titluri de campion mondial (2010 si 2011), dar si patru de campion european (2013, 2014, 2015 si 2016). De asemenea, a cucerit argintul cu barca de 8+1 la ultima Olimpiada, din…

- Ivona Mihaescu a absolvit liceul “Gheorghe Lazar” Sectia Stiinte ale Naturii, iar la Bacalaureat a avut media 9,95. Notele de la examen nu au fost o surpriza pentru apropiati, pentru ca fiica lui Mugur Mihaescu a fost sefa de promotie in fiecare an de liceu. Daca, in urma cu ceva timp, actorul povestea…

- Mugur Mihaescu facea senzație pe micile ecrane in urma cu cațiva ani, in rolul polițistului Garcea. Actorul a renunțat la meserie și are mai multe afaceri care ii asigura traiul fara griji. De departe cea mai mare mandrie a lui este Ivona, fiica lui, de care este tare mandru. Ivona a plecat sa studieze…

- Mugur Mihaescu facea senzație pe micile ecrane in urma cu cațiva ani, in rolul polițistului Garcea. Actorul a renunțat la meserie și are mai multe afaceri care ii asigura traiul fara griji.