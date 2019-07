Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca iși petrece vacanta in Grecia, acolo unde se simte perfect. Așlexia Eram, fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram, se relaxeaza in Mykonos. pe contul sau de Instagram, Alexia a facut publice mai multe fotografii in care apare in costum de baie. Fiica Andreei Esca și-a etalat silueta impecabila in diverse ipostaze, spre deliciul celor care o urmaresc pe rețelele de socializare, care au complimentat-o pentru felul in care arata. Post-ul Cum arata fiica Andreei Esca in costum de baie. Alexia se distreaza in Grecia apare prima data in Libertatea…