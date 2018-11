Stiri pe aceeasi tema

- Un elev roman a caștigat aurul la Olimpiada Internaționala de Astronomie, care s-a incheiat in urma cu o zi, in Colombo, Sri Lanka. La final lunii iulie s-a aflat ca David Turturean, un licean din Suceava, s-a calificat la doua olimpiade internationale. Una era in China, cealalta in Sri Lanka, scrie Playtech.…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Karolina Pliskova (Cehia) si Caroline Garcia (Franta) vor juca finala turneului de tenis WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale de 750.000 de dolari. Caroline Garcia, locul 16 in ierarhia mondiala si cap de serie N.2, a trecut in semifinale de taiwaneza Su-Wei Hsieh (30 WTA) in doua seturi,…

- Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington,...

- The pair made up of Romanian tennis player Irina Begu and Czech Barbora Krejcikova was defeated by the pairing made up of Xinyun Han (China)/Darija Jurak (Croatia), 6-4, 4-6, 10-8, on Wednesday, in the quarterfinals of the doubles event in Tianjin (China), WTA tournament, featuring total prizes of…

- Ambasadorul SUA la Beijing, Terry Branstad, a fost convocat sambata la Ministerul Afacerilor Externe chinez, care i-a inmanat "un protest solemn" in legatura cu sanctiunile americane impotriva achizitiilor de arme rusesti de catre China, a relatat Cotidianul Poporului, organul oficial de presa al Partidului…

- O agentie militara chineza si directorul acesteia se confrunta cu sanctiuni din partea Statelor Unite din cauza achizitionarii de arme rusesti, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza The Associated Press.

- Sase avioane si 24 de elicoptere ale forțelor aeriene chineze vor participa la exercitiile militare Vostok-2018, desfasurate in perioada 1 septembrie - 17 septembrie, in Siberia orientala si in Extremul Orient rus - informeaza, marti, Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit rador, care citeaza gazeta.ru.