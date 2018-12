Cum arata duplexul in care a locuit Cher! Se vinde cu 7 milioane de dolari!

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si regizoarea Penny Marshall, prima femeie care a castigat peste 100 de milioane de dolari cu un film, a murit luni in Los Angeles la varsta de 75 de ani, a informat agentul sau marti, citat de AFP.

- O licitație dedicata lui Marilyn Monroe a generat incasari de 1,6 milioane de dolari, iar printre obiectele vandute s-a numarat și o versiune pentru turneu a rochiei albe purtate de legendara actrița americana in filmul "Șapte ani de casnicie/ Seven Year Itch" (1955), de Billy Wilder, scrie Mediafax.Versiunea…

- Rihanna a luat o decizie radicala! Iși vinde casa din Los Angeles pentru suma de 7,4 milioane de dolari, deoarece ii este frica de hoți. Artista este decisa sa iși vanda casa Chiar daca, artista a achiziționat aceasta proprietate anul trecut, acum iși dorește sa o vanda cat mai repede deoarece crede…

- O panza semnata de pictorul britanic David Hockney a fost vanduta joi cu 90,3 milioane de dolari in doar noua minute, la o licitatie organizata de Christie’s la New York, stabilindu-se astfel un record pentru un artist in viata, relateaza AFP, titrat de Agerpres. ”Portrait of an Artist (Pool with two…

- Gigantul media american Meredith a anuntat ca a incheiat un acord definitiv privind vanzarea revistei Fortune unui om de afaceri din Thailanda, Chatchaval Jiaravanon, valoarea tranzactiei fiind de 150 de milioane de dolari in numerar, transmite Wall Street Journal.Este a doua oara in acest…

- Kylie Jenner si Travis Scott si-au cumparat vila de 13 milioane de dolari. Iata cum arata! Kylie Jenner este cel mai tanar miliardar din lume, dupa ce averea ei a depasit pragul de 1 miliard de dolari, gratie afacerilor spectaculoase din industria cosmetica. Astfel se face ca o investitie de 13 milioane…

- Vila unde s-a filmat The Godfather se vinde cu 135 de milioane de dolari. E superba! Vila imensa din Beverly Hills unde s-a filmat iconica serie The Godfather in anii 70 si unde si-au petrecut luna de miere fostul presedinte al Americii, John F. Kennedy, a fost scoasa la vanzare. Proprietatea este superba,…

- O pereche de pantofi cu toc inalt, decorata cu aur, matase și sute de diamante, in valoare de 17 milioane de dolari a fost expusa spre vanzare intr-un hotel exclusivist din Dubai, potrivit Khaleej Times. Pantofii au fost expuși in hotelul Burj Al Arab din Dubai, iar producatorul, Jada Dubai, spune ca…