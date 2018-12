Cum arată CRIZA la o foarte importantă fabrică din România Efectele se vad mai departe: in Cluj functioneaza mai multe unitati de productie construite in anii recenti si multi dintre cei care le conduc se plang de criza fortei de munca. Nu se mai gasesc muncitori calificati si e tot mai greu sa se recruteze angajati, chiar daca planurile de afaceri presupun extinderea productiei. Salariile inca mici si nivelul de trai de aici ii impinge inca pe multi romani sa treaca granita pentru un loc de munca, fie si pe termen limitat. Cat despre acoperirea necesarului pentru fabricile din Romania, se vorbeste mai ales de doua solutii: reactivarea scolilor profesionale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

