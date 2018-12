Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Ladin se trage dintr-o familie modesta din Chișinau. De mica, a invațat ca tradiția este mult mai importanta decat partea materiala. Primea aceasta lecție inclusiv de Sarbatori, cand tatal ei imprumuta bani ca sa aiba cu ce rasplati colindatorii. Interpreta Dalidei din „Las Fierbinți” iși…

- Familia regala britanica petrece Craciunul in fiecare an, fara excepție, pe domeniul de la Sandringham, iar membrii sai respecta cu sfințenie regulile impuse de Regina Elisabeta a II-a in privința deschiderii cadourilor și nu numai. Iata care sunt acestea! Regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham,…

- Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești organizeaza o noua ediție a evenimentului “Craciunul animalelor”, vineri, 21 decembrie 2018, la ora 09.00, la Gradina Zoologica Ploiești. Anul acesta, copiii Centrului de primire in regim de urgența “Cireșarii” Ploiești vor fi ajutoarele Moșului…

- Mario Fresh, iubitul Alexiei Eram, fiica Andreei Esca, a spus foarte clar ce parerea are despre parinții partenerei lui. Alexia, fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca și a omului de afaceri Alexandre Eram, traiește o poveste de iubire cu muzicianul Mario Fresh. In prezent, cei doi au o…

- Arabella McIntyre-Brown, o doamna in varsta de 60 de ani, care a locuit in orașe mari, ca Londra și Liverpool, s-a mutat in 2010 la Magura, un sat de langa Bran și este fascinata de țara noastra. Ea este autoarea seriei de carți „Floss, cațelul ratacit” și a mai multor volume pentru cei mici. Arabella:…

- A mai ramas puțin timp pana cand romanii vor sarbatori Craciunul și Revelionul, iar aceasta perioada este așteptata cu interes de sute de mii de persoane, intrucat salariații vor primi diverse cadouri din partea angajatorilor.

- Referendumul pentru familia traditionala se desfașoara azi și maine, intre orele 7.00 – 21.00. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.483.548 persoane cu drept de vot. Azi-dimineața la ora 7 s-au deschis urnele – in tara si strainatate – in cadrul referendumului…

- Cristina Calancea , o tanara in varsta de 26 de ani, plecase in Marea Britanie cu speranta unei vieti mai bune. Din pacate, a avut parte de un final tragic, ucisa de fostul sau iubit. Durerea pierderii Cristinei este amplificata de faptul ca familia nu isi poate permite sa achite taxele de repatriere…