Cum arata copiii lui George Clooney

- O apariție extrem de rara a fost surprinsa in cursul saptamanii trecute. Amal Clooney, soția celebrului George Clooney, a fost surprinsa ieșind din hotelul Four Season din New York, impreuna cu gemenii cuplului, Ella și Alexander. Aceasta fotografie este o premiera, in sfarșit vedem cu cine seamana…

- Un barbat din localitatea Fastaci, comuna Cozmesti judetul Vaslui a fost retinut sambata, de politisti, dupa ce acesta si a agresat sotia si copiii si a aruncat un ceaun cu apa clocotita peste femeie, provocandu i arsuri grave, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Jucarii educative Joaca este esentiala pentru copii, deoarece ii ajuta sa se dezvolte multidirectional intr-un mod armonios, scrie parinti.acasa.ro. Prin intermediul jocurilor potrivite, cei mici isi dezvolta cultura generala, creativitatea, atentia distributiva, precum si abilitatea de a…

- Laura T. Ilea, scriitoare recent intoarsa in Romania dupa un deceniu trait in Canada, si-a publicat primul roman in limba romana, „Cartografia lumii de dincolo”, in care cititorul este purtat din regiunile Transilvanei, pana in Germania, Paris sau New York. „Adevarul” a vorbit cu Ilea despre temele…

- Conform unui raport recent, unii dintre urmasii lui Hitler traiesc de zeci de ani in Long Island. Stranepotii lui Hitler, Louis, Alexander si Brian Stuart-Houston, ultimii descendeti din partea tatalui lui Hitler, traiesc in suburbiile din New York, conform publicatiei ...

- Dan Negru este foarte discret in ceea ce privește viața persoanala. Acesta iți ține familia departe de ochii lumii. Prezentatorul de televiziune Dan Negru este casatorit cu Codruta, impreuna cu care are doi copii – Daria si Bogdan . Daria s-a nascut pe 11 februarie 2010, iar baietelul Bogdan a venit…