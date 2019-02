Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, liderul cartelului de droguri Sinaloa, a fost gasit vinovat de o instanta din Statele Unite pentru toate cele zece capete de acuzare, inclusiv pentru participare la activitati infractionale in forma organizata, informeaza Mediafax citand CNN.

- Interlopul mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, liderul cartelului Sinaloa, a fost gasit vinovat de o instanta din Statele Unite pentru toate cele zece capete de acuzare, inclusiv pentru participare la activitati infractionale in forma organizata, informeaza CNN.

- Joaquin „El Chapo" Guzman, judecat in prezent la New York, ar fi drogat și violat minore, potrivit unui martor la proces. Celebrul narcotraficant mexican ar fi primit fotografii cu fete pentru a iși alege victimele și ar fi platit pentru fiecare in parte.

- Katie Page din Colorado, SUA, a vrut sa-și schimbe viața dupa ce mariajul ei s-a incheiat pe cand avea 30 de ani. Divorțul a facut-o sa realizeze ca iși dorea diferit, astfel ca și-a cumparat o casa și și-a schimbat jobul. La scurt timp dupa toate aceste schimbari, femeia și-a dorit sa adopte un copil.…

- Crimele lui Chris Watts, 33 de ani, au ingrozit SUA. Barbatul din Colorado și-a ucis soția, Shanann Watts, 34 de ani, insarcinata in luna a cincea, și fetițele, Bella, de 4 ani și Celeste, de 3 ani. Watts a recunoscut ca a ucis soția, copilul nenascut și fiicele , pentru a scapa de pedeapsa cu moartea.…

- Celebrul lider interlop Ion Clamparu a luat o decizie "bizara" pentru restul deținuților de la Penitenciarul Aiud, care nu se așteptau la un astfel de gest din partea fostului jupan de la periferia Madridului.