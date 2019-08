Cum arata cel mai mare centru de asistenta Uber pentru soferi si curieri din Europa Centrala si de Est din Pipera, amenajat de CBRE

Stiri pe aceeasi tema

- ​Uber deschide cel mai mare centru de asistența pentru șoferi și curieri din Europa Centrala și de Est, în urma unei investiții de un sfert de milion de dolari. Noul spațiu de 320 de metri patrați va gazdui o echipa de 11 experți și are capacitatea de a oferi asistența pentru pâna la 2500…

