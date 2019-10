Stiri pe aceeasi tema

- Colecționarii de carte veche din județ dar și din țara iși dau intalnire la Deva. Sambata va avea loc „Targul Colectionarilor”. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural „Dragan Muntean” din Deva, in holul intrarii principale, intre orele 07:00-13:00. Evenimentul aflat la cea de-a 61-a editie…

- In sedinta ordinara care a avut loc joi, 26 septembrie, s-a aprobat alocarea sumei necesare din excedentul bugetar al CJA, urmand ca, pentru lucrarile de executie, sa se incerce contractarea unui proiect european. „Acest tronson de drum a fost inițial depus pentru finanțare prin Programul Național…

- Volumul "Sfintele si dumnezeiestile Liturghii", o carte veche de aproape 200 de ani, a fost clasata in patrimoniul cultural national mobil ca urmare a demersurilor realizate de catre Directia Judeteana pentru Cultura Vrancea, a anuntat, miercuri, institutia. "Volumul 'Sfintele si dumnezeiestile…

- Un tavan fals s-a prabusit in zona caselor de marcat, in magazinul Auchan din Ploiesti, un angajat fiind ranit. Bucata de tavan, in suprafata de 100 mp, s-a desprins din suporti si s-a prabusit peste casele de marcat. Angajatul ranit a refuzat transportul la spital. La fata locului…

- Noua persoane din localitatea Silivaș, comuna Hoparta, județul Alba, s-au batut marți seara, in fața unui bar din localitate. Aceștia aflați sub influența bauturilor alcoolice și-ar fi imparțit pumni și picioare, motivul scandalului fiind o posibila datorie mai veche, nerestituita la timp. Potrivit…

- Gia și Bogdan au venit pe „Insula Iubirii” in calitate de cuplu, insa lucrurile s-au schimbat radical in momentul in care femeia și-a dat seama ca s-a complacut 10 ani intr-o relație cu un barbat cu care nu avea prea multe puncte in comun.

- Oamenii de știința au descoperit cele mai vechi urme de pe Pamânt, care se pare ca dateaza de acum 550 de milioane de ani. Vezi carui animal au aparținut urmele și ce dezvaluie acestea despre primele animale care au trait cândva pe Terra.

- Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP), proaspatul campion de la Wimbledon, n-ar trece prin cele mai fericite momente in casnicia cu Jelena, soția sa, alaturi de care are doi copii. The Sun a scris ieri despre o posibila fisura aparuta in relația lor, cauzata de faptul ca Jelena, 33 de ani, nu a asistat…