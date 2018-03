Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- In 2017, fondul de investitii Globalworth si-a extins prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, prin achizitia a 72% din Griffin Premium R.E., un jucator din piata poloneza de real estate, cu active care valoreaza 680,1 milioane de euro. Impreuna cu activele din Romania, valoarea totala a…

- 17 judete se afla miercuri dimineata sub cod galben de ceata, potrivit unor atentionari de tip nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Citeste si: Un fost lider UDMR, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Kelemen Hunor: 'Ajuta' Romania sa intre in familia țarilor eurosceptice,…

- Localnicii din comna Suditi au facut cu greu poteca prin zapada pentru a ajunge la animale si pentru a nu le lasa sa moara de foame, informeaza Romania TV. Citeste si Interventii dramatice de salvare din viscol. Copii scosi cu camionul din nameti, bolnav carat in spate de salvator In…

- Romania va avea inca un aeroport. Dupa o pauza de cinci ani, acesta s-ar putea deschide in luna aprilie, iar lucrarile vor fi gata in anul 2020. Șantierul are cinci obiective importante in care va investi in prima etapa a lucrarilor.

- Adopția unui copil, o chestiune delicata și complexa, care a generat tot felul de controverse de-a lungul anilor, este, și astazi, subiect de nemulțumire. Pentru viitorii parinți adoptivi, care nu mai au rabdare, dupa ce-au așteptat ani de zile, fara succes, sa aiba propriul copil, parcurgerea tuturor…

- Pompierii sibieni au fost chemati, miercuri, sa dea jos o tabla de 20 de metri patrati, de pe acoperisul unei gradinite, care risca sa cada pe copii, fiind desprinsa partial de vantul puternic, a...

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- "Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale…

- Partida cu FC Botosani, castigata de FC Viitorul, scor 2 1, la Ovidiu, in etapa a 25 a din Liga 1, i a dat un motiv in plus de bucurie unuia dintre componentii formatiei constantene, internationalul Cristian Ganea, care a disputat, cu ocazia acestei intalniri, meciul 100 in prima liga din Romania.Dintre…

- O garsoniera din centrul Capitalei, pe care dezvoltatorul cere 45.000 de euro, are doar 24 de metri patrati utili. Cu 13 metri patrati mai putin decat prevad normele in vigoare. Legea nu e respectata nici in cazul aparamentelor cu doua camere, care ar trebui sa aiba macar 57 de metri patrati utili si…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Aceasta se va intinde pe o suprafata de 50.000 patrati in complexul Openville Timisoara si va fi cea mai inalta din Romania. La finele anului trecut, omul de afaceri avea un portofoliu de 10 cladiri de birouri, cu un total de 121.000 de metri patrati la Iasi, Timisoara si Cluj, iar anul acesta se vor…

- Finantatorul celor de la FC Botosani, formatie aflata pe locul cinci in Liga I, sustine ca nu investeste cu scopul de a face profit. Afirmatia e greu de crezut, in conditiile in care toti cei aflati in fruntea cluburilor isi doresc sa castige sume uriase, patronul FCSB-ului, Gigi Becali, visand…

- Vedetele care s-au intalnit/maritat cu fotbalisti americani Se intampla pretutindeni, nu doar in Romania! Vedetele feminine de la Hollywood au la activ idile cu jucatori de fotbal americani. Unele dintre acestea s-au transformat chiar in mariaje. Iata despre cine este vorba. Kerry Washington si Nnamdi…

- De la inceputul anului, in judetul Salaj au fost inregistrate cinci cazuri de gripa, patru dintre ele la copii, au transmis oficialii Directiei de Sanatate Publica Salaj. Primul caz confirmat in Salaj l-a vizat pe un adolescent de 15 ani, fara conditii medicale pre-existente cunoscute, nevaccinat antigripal,…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Anul trecut, in Romania, P3 a livrat trei noi depozite cu un total de 65.000 de metri patrati in parcul P3 Bucharest. In cursul anului, P3 a semnat contracte de inchiriere de peste 115.000 de metri patrati. constand atat in contracte noi, cat si in reinnoiri si extinderi pentru clienti existenti,…

- Piata de spatii comerciale a inregistrat o premiera in 2017, acesta fiind primul an in care inchiderile de centre comerciale au depasit volumul deschiderilor, marcand o contradictie cu evolutia vanzarilor si potentialul inca neacoperit al pietei, spune Florian Gheorghe, head of research in…

- Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan, motiv pentru care ea obtinuse in instanta un ordin de restrictie pe numele sau. Ca urmare, barbatul fusese evacuat din casa si nu se putea apropia la o distanta mai mica de 200 de metri, atat fata de…

- Inca din perioada comunista la Botosani functioneaza una dintre cele mai bune scoli de textilisti din Romania. Este vorba de un liceu cu profil industrial-textil, care scoate generatii intregi de profesionisti renumiti pentru priceperea in domeniul tesaturilor.

- Ion Tiriac se afla si in 2017, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 cei mai bogati oameni din Romania. Averea sa este estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6% fata de anul trecut. Situata intr-un complex rezidential din cartierul Baneasa, locuinta omului de afaceri…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Este vorba despre pavilioane, terenuri imprejmuite betonate, rețele de alimentare cu apa, canalizare și energie electrica, in suprafața totala de 12.335,27 metri patrați, care urmeaza sa fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atat in Municipiul București, cat și in mai multe județe…

- Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la…

- Polițiștii cluejni au desfașurat, marți, o serie de controale în campusurile universitare și în caminele studențești.”Pentru menținerea climatului de siguranța publica în zona centrelor, campusurilor universitare si a caminelor studențești, la data de 16 ianuarie…

- O educatoare de la gradinita din Bucsani a fost diagnosticata cu tuberculoza, iar mai multi copii sunt în spital, suspectati ca au luat boala, se arata într-un comunicat remis luni de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dâmbovita.

- Segmentul de spatii logistice si industriale este pe o panta ascendenta incepind din 2015. In total, in 2017 livrarile totale au cumulat peste 327.000 de metri patrati, nivel sernsibil egal cu anul 2016, cand au fost livrati 330.000 de metri patrati. Lipsa infrastructurii, mediul fiscal mereu in…

- Astra Giurgiu a intrat la apa la Limassol (Cipru). Dupa Florentin Matei, campioana il așteapta pe Laurențiu Buș. Ambii au semnat Jucatorii Astrei au ajuns luni seara la Limassol, unde sunt cazati la hotelul devenit traditional – Atlantica Miramare, pentru al treilea an la rand alegandu-se aceasta locatie…

- Micuții din vestul țarii, și nu numai, care ajung la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara și trebuie sa fie supuși unei intervenții chirurgicale vor fi operați cu ajutorul unui robot. Asta pentru ca la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara s-a deschis primul centru de chirurgie…

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

- In primele noua luni din anul trecut au fost livrati 215.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, iar pana la finalul anului urmeaza sa fi livrat un total de 327.000 de metri patrati, potrivit lui Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania, care a acordat un interviu pentru…

- Elena Basescu va avea parte de un Revelion de neuitat, pe care il va petrece alaturi de cele mai importante persoane din viața ei: cei doi copii, Sofia Anais și Traian Junior. Fiica cea mica a lui Traian Basescu a ales sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte, in Romania. „Sunt cu cei mici la școal…

- Evenimentul organizat la Prut in ultima zi din anul 2017 si prima zi din 2018 va avea loc in localitatea Falciu din judetul Vaslui. Mii de oameni sunt asteptati sa marcheze intrarea in Anul Centenarului Marii Uniri prin intinderea unui steag de 100 de metri peste Prut. Startul evenimentului va fi dat…

- Biserica baptista din Crasna a fost cuprinsa de flacari seara trecuta. Flacarile au pornit de la o anexa și s-au extins la acoperișul bisericii. Au ars aproximativ 100 de metri patrați din cele doua cladiri. Vecinii au fost cei care au alertat pompierii cand au vazut acoperișul bisericii cuprins de…

- Elevii Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu" Iasi s-au alaturat proiectului „Bucurie in familie – pizza pentru fapte bune" initiat de Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iasilor, proiect prin care sunt sprijinite 147 de familii cu 7 sau mai multi copii din judetele…

- Astfel, banca centrala va primi in proprietate terenurile din București pe care se afla Institutul Bancar Roman, Centrul de Perfecționare Profesionala și Activitați Sociale al bancii centrale și doua structuri organizatorice din centrala BNR, precum și terenul din Targu Mureș pe care este situat…

- Kuka Systems a inchiriat un spatiu de peste 10.000 mp in Network Industrial Park din Sibiu, proiect industrial al dezvoltatorului imobiliar Zacaria, noul spatiu de productie sustinand planurile de extindere al companiei germane. Investitorul german are in vedere o extindere in aceeasi locatie…

- Deja un ansamblu rezidențial bine-cunoscut și cu o poziție consolidata in piața, in Cosmopolis se continua dezvoltarea imobilelor și extinderea proiectului in faze de construcție multiple. Dezvoltatorul Opus Land a reușit ca in cei 10 ani de activitate sa stranga in Cosmopolis o comunitate ce numara…