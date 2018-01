Stiri pe aceeasi tema

- "Cristi Tanase tocmai a semnat. Face vizita medicala si va pleca maine in cantonament din Spania. A semnat pe patru luni. Asa a vrut el. Eu imi doream sa semneze pe 2 ani, dar a zis ca nu vrea, ca are incredere in el. Va juca 4 luni si dupa aceea va pleca in Arabia Saudita sa ia 2 milioane de euro…

- Gigi Becali spune ca nu l-ar dori pe Alexandru Ionița de la Astra, deși mijlocașul de 23 de ani e dorit de CFR Cluj și de alte echipe din strainatate. "Unde poate juca Ionița acum la Steaua? Jucatorii mei ii dau clasa in fața acolo. Ionița, de exemplu, cand a fost la echipa naționala ii tremura picioarele.…

- Denis Alibec e in duel direct cu propria greutate, dorind sa ajunga la 90 de kilograme. A venit la FCSB cu 98 de kilograme, asa cum a dezvaluit Gigi Becali, acum are in jur de 94 de kilograme. Fotbalistul pentru care Steaua a platit doua milioane de euro trage tare sa-si revina si fizic, si psihic.…

- Gigi Becali il vrea pe Valerica Gaman la FCSB. Dupa ce a declarat ca il poate cumpara oricand vrea pe Alexandru Baluta, de la CSU Craiova, latifundiarul a mai dezvaluit una din tintele din aceasta iarna. Becali il vrea pe Valerica Gaman, plecat de la Karabukspor din cauza problemelor financiare ale…

- Batut de soție și de fiice și inselat, cu cel puțin doi necunoscuți! Sunt acuzațiile pe care le face un barbat de 57 de ani, din Dambovița. Acesta susține ca pe langa faptul ca femeile l-ar fi batut, intr-o zi, s-ar fi trezit la poarta cu un domn care a spus ca ii vrea sotia de... nevasta. Cu toate…

- Florin Lovin a vorbit despre cele mai importante 5 momente din viața sa personala sau sportiva. O cariera de 16 ani pe axa Bacau – Steaua – Germania – Grecia – Austria – Oțelul – Chiajna – Astra i-a oferit lui Lovin șansa unor experiențe deosebite, posibilitatea de a cunoaște colegi și antrenori diferiți,…

- Gigi Becali și echipa lui de fotbal s-au aflat in mijlocul celui mai mare scandal din fotbalul romanesc dupa ce Steaua și-a schimbat numele in FCSB. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, spune ca formația roș-albastra a fost pusa pe lista neagra, insa oamenii trebuie sa se obișnuiasca cu noul nume.…

- Armata ii da o lovitura dura lui Gigi Becali! Potrivit ProSport, Armata a deschis vineri, 29 decembrie 2017, ultima mare ofensiva in Justitie care mai ramasese neinitiata impotriva FC FCSB si a lui Gigi Becali, din lungul razboi pentru Steaua: revendica palmaresul pentru intervalul 1947-2003 si solicita…

- Razboiul dintre FCSB și CSA Steaua devine din ce in ce mai agresiv, iar cele doua parți profita de fiecare ocazie pentru a lansa acuze virulente la adresa "rivalilor". "Balint, acel frustrat fara par", "Fraier vanzator de gogoși" și "Vanzatorilor, va vindeți pentru 100$", sunt cateva…

- Gigi Becali, patronul FCSB, i-a dat replica finului Mirel Radoi, dupa ce fostul jucator și antrenor al roș-albaștrilor, a criticat in mai multe randuri situația de la formația stelista. "Mirel zice ca nu ii pare rau ca a fost la Steaua. Nu ii pare pentru ca el nu a suferit deloc. E genul de om caruia…

- Adam Nemec nu mai este in forma din sezonul trecut, marcand de doar 3 ori pentru Dinamo in acest sezon. Totuși, Ioan Andone il vede pe slovac drept un atacant de mare calitate. Surpriza insa, fostul tehnician și jucator al lui Dinamo crede ca pe Adam Nemec il va prinde reluarea campionatului la FCSB,…

- Andrei Artean, la FCSB! Dupa ce l-a adus pe Olimpiu Moruțan , de la FC Botoșani, patronul Gigi Becali e interesat de mijlocașul defensiv de la ACS Poli Timișoara. Președintele lui Poli, Radu Birlica, a recunoscut interesul lui Becali pentru mijlocașul de 24 de ani, insa anunța ca Artean nu va pleca…

- Gabriel Torje vorbește despre transferul lui Gicu Grozav: ”E un dinamovist din familie”. Pus pe lista de disponibilizați la Karabukspor (Turcia), Gicu Grozav este disputat de cele doua echipe aflate in fruntea clasamentului din Liga 1, CFR Cluj și FCSB. Dupa ce internaționalul de 27 de ani nu a dat…

- FCSB a reușit sa il achiziționeze in aceasta iarna pe Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al celor de la FC Botoșani. Noul pariu din curtea lui Gigi Becali, Olimpiu Moruțan, vorbește despre planurile sale la FCSB și cum va gestiona colaborarea cu imprevizibilul patron. - Oli, la scurt timp dupa ce…

- Oferta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Daca il dau, voi plati clauza lui Baluța”. Gigi Becali vrea sa scape cat mai repede de atacantul-problema de la FCSB, Denis Alibec. Finanțatorul gruparii bucureștene a dezvaluit ca a primit de curand o oferta de transfer pentru atacantul de 26 de ani. „Am…

- FCSB nu poate juca in Liga 1! Sorin Raducanu a aruncat bomba. Situație de-a dreptul hilara in fotbalul romanesc. Vicecampioana Romaniei, FCSB, nu are Certificatul de Identitate Sportiva, ceea ce inseamna ca echipa finanțata de Gigi Becali nu poate evolua in Liga 1. Cel puțin așa susține Sorin Raducanu…

- Gigi Becali, cel mai potent investitor din Liga 1, a declarat ca dorește sa-l aduca la FCSB pe Alexandru Baluța (24 de ani), fotbalistul celor de la CSU Craiova, dar se lovește in continuare de refuzul autoritar al clubului oltean. "Becali este obsedat de venirea lui Baluța la Steaua, iar asta inseamna…

- "Mi-am propus sa fac o echipa puternica, o unitate de elita, pe viitor. Vreau sa ne batem de la egal la egal cu echipele mari. Vreau ca anul viitor, pe vremea asta, sa fim in primavara Champions League. Da, vreau transferuri. Am pe lista doi jucatori și ma gandesc doar la cum sa-i aduc la Steaua.…

- Gica Hagi, managerul celor de la Viitorul, a transmis un mesaj inaintea disputei cu echipa finului sau, Gigi Becali. FCSB se intoarce in GHENCEA. Anunt de ULTIMA ORA "Eu m-am nascut sa castig si fac tot posibilul in fiecare zi sa devin cel mai bun. Sunt exagerat de exigent. Suntem la…

- Mircea Sandu stie cum se pot intelege Armata si Gigi Becali. "Din punctul meu de vedere Ministerul Apararii ar fi trebuit sa-i ceara o suma rezonabila lui Gigi Becali. Daca exista anumite inconveniente sau incompatibilitați in ceea ce s-a semnat, cand s-a semnat. Ar fi trebuit sa-i ceara un…

- Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, spune ca singura soluție pentru rezolvarea scandalului dintre MApN și Gigi Becali ar fi ca Armata sa-i dea echipa omului de afaceri pentru un leu și acesta sa fie obligat sa investeasca. "Din punctul meu de vedere Ministerul Apararii ar fi trebuit sa-i ceara o…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, ca Lazio este favorita in "dubla" cu Steaua, din 16-imile Ligii Europa, dar a apreciat ca formatia patronata de Gigi Becali poate produce o surpriza, informeaza telekomsport.ro."O echipa foarte buna, cu jucatori extraordinari! O echipa solida din…

- Dupa victoria celor de la FCSB cu FC Botoșani, 3-0, Gigi Becali a anunțat noi transferuri la echipa sa. Finanțatorul stelist a declarat ca va transfera un fotbalist care sa fie decisiv pentru echipa sa. "Eu o sa iau un jucator care o sa fie decisiv pentru Steaua. Voi o sa vedeti. Nu mai spun cine e.…

- Senegalezul Ndiaye Mediop, atacantul celor de la Ripensia Timișoara a reușit un hatrick de senzație in meciul in care echipa sa a remizat pe teren propriu cu Luceafarul Oradea, 4-4. Recent, atacantul de 26 de ani i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali in care s-a autopropus la echipa roș-albastra. …

- Steaua a luat bataie de la Lugano si a pierdut primul loc in grupa de Europa League in fata lui Plzen. Chiar si asa, echipa lui Nicolae Dica merge in primavara europeana. La final, Gigi Becali i-a facut praf pe De Amorim si pe Golofca pe care i-a disturs in declaratii."Cu echipa asta nu poti…

- FCSB / Steaua - Lugano, LIVE VIDEO, Europa League. Deși i-a promis antrenorului ca nu va mai spune echipa de start înaintea meciului, patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat deja formula de start pe care Nicolae Dica o va folosi la meciul cu Lugano, ultimul din

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a venit cu o veste-soc pentru fotbalul românesc: FCSB si CSA Steaua vor fuziona. Stoichita avertizeaza ca nu trebuie sa excludem varianta împacarii între Gigi Becali si generali.

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a lansat o varianta surprinzatoare care ar urma sa incheie conflictul dintre Gigi Becali și CSA in ce privește marca "Steaua". Stoichița este de parere ca nu trebuie exclusa posibilitatea unei fuziuni intre cele doua echipe, FCSB și CSA Steaua. "Sunt…

- Dezvaluirea a fost facuta de fostul selectioner al Romaniei, Anghel Iordanescu, la emisiunea Tribuna 0, de la Europa FM. "Va marturisesc ceea ce mi-a spus Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB mi-a spus ca el crede si spera ca mai devreme sau mai tarziu va ajunge la o intelegere cu Armata.…

- "Vazusem un alt tip de CFR. Dan Petrescu a reglat echipa, am vazut o echipa foarte solida, care nu poate primi gol. Am vaut o echipa foarte puternica. Pana acum eram foarte sigur de titlu, acum nu mai sunt, e o echipa puternica, au un antrenor care stie sa puna la punct lucrurile. Ce depinde de mine…

- "Dica a stat aici langa mine. Analizam meciurile Stelei, coleg cu mine aici. Ce comportament avea Gigi Becali cand era el in studio? Același comportament. El a știut foarte bine in ce parteneriat intra cand s-a dus la Steaua.E un om care nu poate fi controlat, indiferent de relația pe care…

- Mirel Radoi, finul lui Gigi Becali și unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria recenta a Stelei, l-a atacat dur pe Becali. Radoi critica implicare lui Becali la echipa și dezvaluie și motivul pentru care și-a dat demisia de la Steaua.

- Fostul ministru al Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi, a fost liberata conditionat si a plecat, miercuri, din Penitenciarul Gherla. Ridzi a executat doi ani si opt luni din pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu.

- Fostul ministru al Tineretului si Sportului Monica Iacob Ridzi – in cazul careia instanta a decis definitiv eliberarea conditionata – a fost pusa in libertate, miercuri seara, ea afirmand ca decizia magistratilor este una corecta si asteptata. Fostul ministru al Tineretului a precizat, la ieșirea din…

- Dayro Moreno a fost transferat la Steaua in 2008 si era prezentat ca o mare vedeta. Atacantul pe care Gigi Becali a platit 1.750.000 de euro a stat doua sezoane in Ghencea, insa nu s-a acomodat. Motiv pentru care latifundiarul din Pipera l-a vandut la Once Caldas. A

- Dragos Plopeanu si-a facut junioratul la Dinamo, iar mai tarziu a evoluat pentru Dinamo II, Inter Gaz Bucuresti, Poli Timisoara II, CS Buftea, Gloria Buzau, Rapid Bucuresti si la Otelul Galati. Plopeanu are 29 de ani, iar la naționala Mongoliei il are ca antrenor principal pe germanul Michael…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, l-a criticat pe Nicolae Dica pentru declaratiile de la finalul meciului cu CSM Poli Iasi, pierdut cu scorul de 0-1, el mentionand ca tehnicianul nu ar fi trebuit sa il foloseasca pe Dragos Nedelcu si ca ar fi trebuit sa faca schimbari mai devreme in joc. Becali a…

- Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina în aceasta iarna, formația viola dorind sa-l împrumute, deoarece jucatorul nu este folosit și nu intra în planurile conducerii tehnice.

- Ianis Hagi, dorit la FCSB. Ce spunea fiului ”Regelui” despre o eventuala inregimentare la formația lui Gigi Becali. Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, formația viola dorind sa-l imprumute pentru a strange mai multe minute. Gigi Becali a recunoscut ca e dispus sa-l…

- Dupa ce Meme Stoica a fost implicat intr-un scandal monstru la LOFT, alaturi de "ginerele" sau, Dan Petrache, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a publicat in exclusivitate AICI imaginile, Gigi Becali a rabufnit la adresa fiului temutului "Sefu". (VEZI SI:A Fiica managerului FCSB l-a iertat…

- CFR Cluj a reusit sa se miste mai repede decat FCSB si a ajuns la un acord cu Sebastian Mailat (19 ani), la putin timp dupa ce tanarul mijlocas ofensiv si-a incheiat conturile cu ACS Poli Timisoara si a devenit jucator liber de contract. La cateva zile dupa ce au platit 800.000…

- Deși este încântat de evoluți echipei sale, FCSB fiind pe primul loc în Liga 1 și calificat în 16-imile Europa League, Gigi Becali vrea sa renunțe la mai mulți jucatori, scrie gsp.ro. Astfel, patronul FCSB a delegat-o pe Anamaria Prodan sa le gaseasca echipa mai multor…

- Patronul stelist Gigi Becali a decis sa îi prelungeasca înțelegerea lui Felipe Teixeira pentru înca un an, iar mijlocașul va juca la FCSB pâna la 39 de ani, anunța GSP. "Este adevarat ca îi prelungesc contractul. Vreau sa-i arat ca apreciez tot ce a facut…

- Denis Alibec nu se mai bucura de increderea lui Gigi Becali dupa ce a bifat inca un meci slab, contra celor de la Concordia Chiajna. "Alibec? Nu ii iese nimic. Asta pentru ca Dumnezeu nu te ajuta cand esti numai pentru tine. El a venit in forta, ca e puternic, ca pe mine ma scoti... S-a crezut…

- Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat foarte mulțumit de rezultatul și evoluția echipei sale in meciul cu Hapoel Beer Sheva, incheiat la egalitate (1-1) , joi, pe Arena Naționala. Roș-albaștrii s-au calificat in 16-imile Ligii Europa, cu doua etape inainte de finalul fazei grupelor. ”Am luat și bani,…

- Intrunita astazi, sedinta Consiliului National al Audiovizualului a hotarat ca va trimite o scrisoare de atentionare catre televiziunile romanesti pentru a le informa cu privire la situatia iscata in ceea ce priveste echipele Steaua si FCSB. CNA solicita astfel televiziunilor sa respecte deciziile instantelor…

- Patronul FCSB s-a declarat incantat de jocul echipei sale și l-a comparat pe Florinel Coman cu starul lui PSG, Kyllian Mbappe. "E cea mai buna echipa pe care am patronat-o. Steaua nu a fost așa...