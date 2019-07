Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, a inceput ceremonia religioasa, dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama. Cei doi, care și-au unit deja destinele la notar, spun acum marele „DA” și in fața lui Dumnezeu. Și, cum era de așteptat, totul se intampla intr-un cadru de vis, ca rupt din basme!

- Emoțiile continua sa creasca pentru Florin Pastrama și Brigitte. Cei doi fac astazi cel mai important pas din relația lor: uniunea in fața lui Dumnezeu. In urma cu scurt timp, Florin Pastrama a ajuns acasa la cea care ii este deja soție in acte și este nerabdator sa vada ce mireasa superba este.

- Brigitte mai are putin si se va casatori si religios cu Florin Pastrama, iar pregatirile sunt aproape gata. Pai, daca pregatirile sunt gata, ce mai ramane de facut? Petrecera burlacitelor, normal, pe care Brigitte a si bifat-o aseara. Doamna Pastrama si prietenele ei s-au distrat pe cinste.

- Brigitte și Florin Pastrama se vor casatori religios in curand. Cei doi indragostiți iși vor jura credința in fața lui Dumnezeu și, chiar daca mulți au fost sceptici in privința relației lor, iata ca cei doi sunt hotarați sa mearga pe același drum in viața.

- Astazi este ziua in care Brigitte Sfat și Florin Pastrama au devenit, oficial, soți și soție. Printre cei prezenți la marele eveniment se numara și Otilia Bilionera, care a fost una dintre marile atracții ale zilei.

- Florin Pastrama și Brigitte ajung astazi in fața ofițerului de stare civila. Inainte sa faca pasul cel mare, afaceristul a facut un gest emoționant, iar viitoarea soție a fost alaturi de el, in aceste momente speciale. Inainte de a o lua pe Brigitte de nevasta, Florin Pastrama și-a dorit sa treaca…

- Florin Pastrama este foarte fericit pentru ca are o relație foarte apropiata cu copiii actualei lui iubite, Brigitte Sfat. Florin Pastrama a declarat, pentru Pro TV, ca are o relație foarte buna cu copii lui Brigitte Sfat, partenera lui de viața. Acesta a afirmat ca se ințelege mai bine decat Brigitte…

- Vestea ca Brigitte Sfat si Florin Pastrama vor face nunta a uimit pe toata lumea. Cei doi au fost surprinsi in timp ce si-au cumparat verighetele, iar lucrurile par cat se poate de serioase intre ei.