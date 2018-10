Stiri pe aceeasi tema

- Ghinioanele se țin scai de frumoasa Rihanna. Hoții au trecut din nou pragul casei din Beverly Hills, pe care diva din Barbados și-a cumparat-o anul trecut. Vila a fost inconjurata de polițiști marți seara, pentru a doua oara in patru luni, dupa ce alarma a inceput sa sune. Potrivit vecinilor, citați…

- Republica Moldova a exportat în 2017 vodka în valoare de 7,7 milioane de dolari. Aceasta arata un clasament global, scrie Mold-street.com cu referire la Worldstopexports.com. Exporturile sunt cu 69% mai mari decât importurile de vodka în țara. Statistica…

- Potrivit celor de la Reuters, AMD a raportat un venit net de 116 milioane de dolari sau 11 cenți pe acțiune in cel de-al doilea trimestru al anului, care s-a incheiat in 30 iunie, comparativ cu o pierdere de 42 milioane de dolari sau 4 cenți pe acțiune, in aceeași perioada a anului trecut.…

- Dupa ce luna trecuta s-a aflat ca Robbie Williams si Ayda, sotia lui, au primit 13 milioane de dolari pentru a fi jurati ai show-ului „X Factor“ din Marea Britanie, acum cele doua vedete au dezvaluit si pe ce s-au dus toti banii primiti. Presa de peste hotare noteaza ca Robbie si Ayda si-au cumparat…

- Dupa ce luna trecuta s-a aflat ca Robbie Williams si Ayda, sotia lui, au primit 13 milioane de dolari pentru a fi jurati ai show-ului „X Factor“ din Marea Britanie, acum cele doua vedete au dezvaluit si pe ce s-au dus toti banii primiti. Presa de peste hotare noteaza ca Robbie si Ayda si-au cumparat…

- Kim Kardashian știe cum sa faca bani! O demonstreaza pe Instagram. Acolo, are peste 114 milioane de urmaritori, deci mesajele ei ajung in cel mai scurt timp la o mulțime de oameni. Ultima fotografie pe care a postat-o pe contul ei de Instagram i-a adus nu mai puțin de 5 milioane de dolari in doar...…

- In timpul renovarilor unui magazin din Marea Britanie, tamplarul Russ Davis a descoperit un trunchi de copac putrezit si acoperit in mizerie. „Credeam ca este doar o bucata veche de lemn, asa ca am rupt-o in doua si am descoperit in interior o bancnota de o lira. Toate bancnotele erau lipite intre ele,…

- Hotel Transylvania 3: Vacanța de vara a ajuns pe primul loc in topul clasamentului caselor de Box Office cu 44 milioane de dolari – incasați doar in SUA – dupa debutul din sfarșitul de saptamana care tocmai a trecut. Animația Sony a mai caștigat 46,4 milioane de dolari in strainatate weekendul trecut.…