Cum arata casa lui Jennifer Aniston. Are cea mai spectaculoasa terasa din Hollywood?

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele 39; 39;Frida 39; 39; si 39; 39;Baby Mama 39; 39;, s a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association citata de Realitatea.net. Mama a doi copii, Jill Messick a murit miercuri…

- Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorica și nu ofera organismului toate…

- Actrita Natalie Wood - a carei moarte constituie subiectul unei anchete redeschise de politia din Los Angeles - este doar una dintre mai multe celebritati de la Hollywood ale caror decese raman inca invaluite in mister.

- Actorul de la Hollywood și fostul guvernator al orașului California, Arnold Schwarzenegger, și-a vandut mașina Bugatti Veyron cu un preț de 2,5 milioane de dolari, kilometrajul automobilului aratabd ca au fost parcurși doar 1,600 de kilometri, transmite Rador.ro.

- Alexandra Dinu și-a construit propriul drum printre vedetele de la Hollywood, iar succesul sau in Cetatea Filmului a fost atestat de vizita colegului sau de film, Adrien Brody, care a vizitat Bucureștiul pentru premiera „Bullet Head” ( Capcana mortala). Actorul american, caștigatorul premiului Oscar,…

- Autoritatile din Brasov vor investi 3,38 de milioane de lei pentru amenajarea unui adapost special in incinta Gradinii Zoologice din Brasov in care vor fi gazduite foci gri si pinguini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cu un mariaj eșuat la activ, Kate Hudson pare dispusa sa mai dea o șansa dragostei și casatoriei. Umbla vorba pe la Hollywood ca actrița de 38 de ani s-a logodit cu iubitul tinerel, Danny Fujikawa. Se zvonește ca s-au logodit De cateva zile se tot zvonește despre o logodna in cazul actriței Kate Hudson,…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Iata care sunt nominalizarile la cea de-a 90-a ediție a premiilor OSCAR® 2018: Cel mai bun film-drama „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“…

- Facebook face eforturi in combaterea fenomenului "fake news" Facebook Inc va face schimbari la nivelul clasamentului stirilor care apar in News Feed, cu scopul de a prioritiza stirile pe care le poti citi cu incredere, in incercarea de a stopa fenomenul "fake news", a declarat vineri Mark Zuckerberg,…

- Kate Hudson, Paris Jackson, Scout Willis și alte fiice ale celebritaților de la Hollywood s-au prezentat la lansarea colecției vestimentare a designerului Stella McCartney, care a avut loc marți, in Los Angeles. Haideți sa le vedem și noi pe cele care le calca pe urme parinților lor! foto: Getty Images

- Actrița de 48 de ani a fost invitata, duminica, sa vorbeasca, in cadrul unui eveniment in Los Angeles, despre viitorul ei film. Catherine a profitat de ocazie și a marturisit prin ce transformari fizice a trecut prin acest nou rol, dar și ca n-a fost deloc un personaj cu care sa rezoneze ori pe care…

- "Povestea slujitoarei/ The Handmaid's Tale" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial-drama, la cea de-a 75-a editie a galei, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- "The Marvelous Mrs. Maisel" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial de televiziune comedie/ musical, la cea de-a 75-a editie a galei organizate de Asociatia presei straine de la Hollywood, duminica seara, la Los Angeles.

- Saoirse Ronan a fost desemnata cea mai buna actrita intr-o comedie, pentru rolul din "Lady Bird", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata la Los Angeles, duminica seara, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Guillermo del Toro a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru filmul "The Shape of Water", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata de Asociatia presei straine de la Hollywood duminica seara, la Los Angeles.

- Regizorul german Fatih Akin a castigat premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film strain, pentru "In the Fade", la cea de-a 75-a editie a galei organizate de Asociatia presei straine de la Hollywood, duminica seara, la Los Angeles.

- James Franco a fost desemnat cel mai bun actor intr-un film comedie/musical, pentru rolul din "The Disaster Artist" - un lungmetraj pe care l-a si regizat -, la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de profitabil pentru industria cinematografica de la Hollywood. Companiile americane de producție au inregistrat venituri de sute de milioane de dolari de pe urma filmelor lansate.

- Rafati este proprietarul SunLife Organics, un lant de magazine care comercializeaza sucuri naturale si care s-a extins din Malibu in alte 6 locatii din Los Angeles. Lantul are clienti fideli precum David Duchovny sau Anthony Kiedis de la Red Hot Chilli Peppers si a devenit cunoscut datorita cozilor…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de știri bizare. De la mesajul bizar transmis de Donald Trump, la Hollyweed – agenția Reuters trece in revista cateva dintre cele mai inedite știri care au prezentat interes in acest an. Stilul lui Donald Trump l-a menținut pe liderul de la Casa Alba incontinuu in atenția…

- Filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” a generat incasari de 450 de milioane de dolari din vanzarea de bilete la nivel mondial in weekendul de debut, a anuntat, duminica, compania Walt Disney, informeaza Reuters, citat de news.roFilmul marcheaza un nou succes pentru Disney,…

- George Clooney, un star cu inima de aur cum rar s-a mai vazut, a decis sa ajute cât mai multa lume pe parcursul ultimilor ani. Acesta poveste a impresionat deoarece a ajutat de la oamenii strazii, Sudan, la refugiati, copii dar si pe prieteni carora le-a dat câte un milion de…

- Potrivit Departamentului de Incendii si Protectie Forestiera din California, mai multe resedinte situate in oraselul exclusivist Beverly Hills sunt amenintate de flacari. A fost necesara evacuarea vilelor unor vedete ca Paris Hilton, Beyonce sau Jennifer Aniston dupa ce suprafata de vegetatie arsa…

- Investigatiile cu privire la incendiul care a distrus mai multe vile luxoase din cartierul Bel-Air au aratat ca focul a pornit de la o soba improvizata folosita de oamenii fara adapost, semn ca acest fenomen atinge si zonele bine securizate. Incendiul Skirball care a transformat in cenusa proprietati…

- De patru zile, flacarile ivite parca din infern pârjolesc sudul Californiei, fortând 200 de mii de oameni sa-si paraseasca locuintele. Dupa ce au mistuit vegetatia de pe coline, incendiile înainteaza în zonele dens populate de la marginea orasului Los Angeles. Deja…

- Incendiile de vegetație din California au facut ravagii, zeci de mii de oameni fiind evacuați. In zona locuiește și Monica Gabor, impreuna cu Mr. Pink. Pagube uriașe provocate de incendiile de vegetație din California . Cel puțin 330.000 de oameni au fost evacuați din calea focului care este intreținut…

- Peste 200.000 de persoane au fugit din casele lor, ieri, in regiunea Los Angeles, unde uriase incendii alimentate de vant puternic ameninta in special luxosul cartier Bel-Air si proprietatile sale de milioane si milioane de dolari. Autoritatile din Caifornia au lansat, in premiera, codul violet, adica…

- Incendiile de langa Los Angeles, din Statele Unite, sunt cele mai devastatoare din ultimul sfert de secol - si printre cele mai imprevizibile. A fost evacuat si celebrul cartier Bel-Air, in care au case marile vedete ca Beyonce sau Rupert Murdoch.

- Cateva dintre locuintele scumpe ale unor celebritati, situate in zona izbucnirii incendiului, sunt in pericol. Este vorba despre Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Arnold Schwarzenegger. De asemenea, pe partea cealalta a dealului mai au case Harrison Ford si Gwyneth Paltrow.

- Casa ei arata ca un mini-SPA! O spune chiar ea, mandra de locușorul ei relaxant, pe care nu-l parasește pentru nimic din lume, atata vreme cat ii permite sa se simta rasfațata ca o regina. ”Jen este obsedata de baia ei mini-SPA. Are iluminare personalizata, jacuzzi și sauna.”, ne confirma și un apropiat.…

- Cantareata americana Katy Perry a castigat 5 milioane de dolari in urma unui proces privind cumpararea unei manastiri din Los Angeles pe care intentioneaza sa o transforme intr-o locuinta.

- De mai bine de 20 de ani, Marius Mihaita este secretarul Primariei Sectorului 3. Daca te uiti in declaratia lui de avere, mai ca ii plangi de mila. Nu are nici macar casa, doar o masina din 2006, o Skoda. In realitate, ar fi cel mai bogat functionar public din Romania. Locuieste intr-un imobil somptuos,…

- In ce bai luxoase se relaxeaza acasa marile vedete Marile vedete de la Hollywood locuiesc in vile imese, de un luc orbitor, situate in Los Angeles, sau in apartamente cochete din New York. Cum era de asteptat, in astfel de locuinte baile ocupa un loc deosebit de important. Sunt locul unde celebritatile…

- "Motivatia care m-a facut sa am succes este putin cam disfunctionala", a declarat Bloom pentru Fortune. Bloom mai are doi frati, unul dintre ei a castigat medalii la olimpiada, iar altul este un chirurg ce a absolvit Harvadul. "Daca nu erai numarul 1 in lume nu erai impresionant la mine in familie",…