Cum arata casa in care s-au mutat Justin Bieber si Hailey Baldwin

Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 1 an a lui Kylie Jenner poarta geanta Hermes. Iata cat costa! Stormi Webster, fetita in varsta de doar 1 an a tinerei miliardare Kylie Jenner si a rapper-ului Travis Scott, poarta o geanta Hermes care starneste invidii printre domnite. Cum i-a serbat ziua Kylie Jenner fiicei sale, Stormi Kylie…

- Jessica Simpson, de trei ori mamica. S-a ingrasat din nou cu 30 de kilograme! Jessica Simpson este acum de trei ori mamica! Marti seara, artista a adus-o pe lume, in Los Angeles, pe micuta Birdie Mae Johnson, rod al iubirii dintre ea si Eric Johnson. Vezi aceasta postare pe Instagram We are so happy…

- Duminica, artistul in varsta de 25 de ani a postat un mesaj despre sanatatea sa mentala pe Instagram, marturisind ca spera ca povestea sa “sa rezoneze” cu cei 105 de milioane de fani ai sai de pe reteaua de socializare. “Am doar sa va tin la curent putin, sper ca…

- Vedetele incaseaza sume fabuloase pentru postarile lor pe retelele de socializare. De cele mai multe ori, banii vin din reclame la diferite branduri sau produse. Este si cazul lui Kylie Jenner, mezina clanului Kardashian.

- Cantarețul canadian Justin Bieber și modelul american Hailey Baldwin, care s-au casatorit in secret, in septembrie 2018, vor face nunta pe 28 februarie, potrivit covermg.com, scrie Mediafax.Justin Bieber și Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen Baldwin, s-au casatorit la New York, in septembrie…

- Este vorba despre actorul american Chris Pratt, celebru pentru rolul din franciza “Gardienii galaxiei”, si scriitoarea Katherine Schwarzenegger, potrivit Mediafax. Actorul in varsta de 39 de ani si scriitoarea in varsta de 29 de ani au o relatie din iunie anul trecut.…

- Radu Tudor a decis sa iși schimbe biroul de la Antena 3! Intr-o postare pe Instagram el ar fi putut da senzația unei demisii de la Antena 3. Imediat fanii sai l-au asaltat cu intrebari despre ceea e inseamna acea postare.”Imi mut biroul.