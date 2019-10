Cum arata casa Barbie pe care o poti inchiria prin Airbnb Saptamana viitoare, in California se va intampla un lucru istoric. O casa Barbie in marime naturala va putea sa fie inchiriata pentru prima oara cu ajutorul serviciului Airbnb. In onoarea aniversarii de 60 de ani a legendarei papusi Barbie, casa va putea fi inchiriata pentru trei zile, contra sumei modice de 60 de dolari pe noapte de pana la 4 persoane. Acest lucru le permite fanilor Barbie sa-si traiasca la propriu una dintre fanteziile copilariei in perioada 27 – 29 octombrie 2019. Sansa de a inchiria casa Barbie este unica, iar experienta…