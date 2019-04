Cum arată Carys Douglas, fiica actriței Catherine Zeta-Jones Fiica actriței Catherine Zeta-Jones are 15 ani și seamana leit cu celebra ei mama. Carys, care iubește actoria, moda și sa cante la pian, a aparut pentru prima data pe coperta unei reviste, alaturi de mama sa. Carys a acordat și un interviu pentru revista „ Town& Country ” in care vorbește despre felul in care i-a fost afectata viața de catre celebritatea parinților sai. Carys Douglas in 2017 „La inceput eram foarte deranjata de paparazzi”, a povestit adolescenta care a marturisit ca in copilarie nu știa ca tatal sau era un actor faimos și credea ca este cofetar. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

