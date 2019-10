Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui ligii profesioniste de fotbal, Gino Iorgulescu, a fost protagonistul unui accident devastator. Primele imagini cu momentul impactului in care Dani, tatal copiilor ramași orfani, a murit pe loc, au fost facute publice!

- Este ziua cea mare pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi iși creștineaza fetița cea mica, pe Iris, iar Antena Stars are primele imagini din interiorul bisericii, acolo unde toata lumea radiaza de emoție și fericire!

- Despre Baza Militara Mihail Kogalniceanu s-au scris multe lucruri de-a lungul timpului, insa nimeni nu a avut ocazia de a filma acolo. Pana astazi, insa, cand o echipa de la ”Neatza cu Razvan și Dani” a mers la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu și a aflat detalii neștiute despre activitatea militarilor.

- Apare o miza formidabila si cu multiple deschideri, toate subsumate unui rationament de putere pe care rusii vor sa-l etaleze in acest moment, demonstratie a dorintei lor din ce in ce mai vizibile de a se impune ca un element de forta de care ar trebui neaparat sa se tina seama in ceea ce se face acum…

- Achiziționați la finalul anului 2018 de compania indiana Mahindra, italienii de la Pininfarina au prezentat anul acesta la Geneva primul lor model de serie: un hypercar electric de 1900 de cai putere care fi livrat clienților incepand cu anul 2020. Pininfarina Battista iși va face debutul in fața publicului…

- Un reactor al centralei nucleare bulgare de la Kozlodui, situata pe malul Dunarii, a fost oprit temporar, joi, in urma activarii unui sistem de protecție la generatorul unitații, a declarat un purtator de cuvant al operatorului, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Anunț facut de Ministerul Educației!…

- Cea mai cunoscuta și iubita cantareața de muzica populara din Ardeal și-a botezat in urma cu cateva zile cel de-al doilea copil al familiei. Botezul micutei Irina Maria a fost unul de milioane, iar Georgiana Lobont si soțul sau, Rareș Ciciovan, sunt foarte fericiti, dupa ce fiica lor a fost crestinata.…

- Volkswagen a prezentat la inceputul lunii mai primele imagini camuflate cu hatchback-ul electric ID.3, insa la vremea respectiva nu a oferit niciun fel de detaliu despre designul interior. Reprezentanța din Austria a constructorului german a publicat insa acum un clip video pe platforma de streaming…