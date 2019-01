Cum arata calendarul de lansari BMW in Romania anul acesta. X7, Seria 8 Gran Coupe si cateva modele M vor fi cele mai scumpe noutati germane

Stiri pe aceeasi tema

- BAREME COMPER MATEMATICA 2019, SUBIECTE COMPER 2019 MATEMATICA. Participanti la concursul Comper 2019 sunt elevi din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul urban si rural si din alte tari in care se preda in limba romana.…

- Calendarul olimpiadelor si concursurilor scolare in 2019 a fost aprobat, marti, prin ordin al ministrului Educatiei Nationale. Alba Iulia va fi gazda unei singure etape nationale de olimpiada, cea de Religie – Cultul Catolic si Cultul Greco-catolic, in luna mai. O noutate in calendarul concursurilor…

- Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020 a fost aprobat prin Ordinul MEN 4829/2018, intrat in vigoare din septembrie. Repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intr-o singura etapa. Calendar școlar anul…

- Ministerul Educatiei a publicat modele de subiecte pentru examenul de Titularizare 2019, prin care profesorii pot prelua posturi in invatamantul preuniversitar pe perioada nedeterminata. Testarea este programata in 17 iulie 2019. Reamintim ca, pentru a fi angajati pe perioada nedeterminata (titularizare),…

- Noile portabile LG gram cu design 2-in-1 pot functiona atat in modul laptop, dar si ca tablete cu ecran spatios. Destul de mult diferite de seriile LG gram anterioare, noile portabile 2-in-1 cresc atat dimensiunile fizice dar si greutatea finala. Cu greutate de 1.34 Kg, cel mai voluminos model din serie…

- Entuziasmul tehnologic a patruns si in universul bancar, iar valul international al digitalizarii trage dupa el si bankingul local. Astfel, digitalizarea castiga teren in sectorul bancar, intr-un ritm mai alert la nivel international si ceva mai lent pe plan intern.

- In urma cu cateva zile, BMW a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul Seria 8 Cabrio. Acum, producatorul german a anunțat ca modelul decapotabil a intrat deja pe linia de asamblare a fabricii din Dingolfing, Germania. In cadrul uzinei din Dingolfing, BMW asambleaza urmatoarele modele:…

- Ministerul Educatiei a publicat, vineri, pe site, modele de subiecte pentru examenele de Bacalaurea si Evaluare Nationala 2019, la scurt timp dupa ce profesorii, elevii si parintii au avut o discutie cu ministrul interimar al Educatiei, Rovana Plumb, privind introducerea grilelor.