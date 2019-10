Stiri pe aceeasi tema

- Intre 31 august și inceputul zilei de 1 septembrie, cariera, ascensiunea profesionala, ponderea sociala devin aspectele importante pentru cei nascuți in Sagetator. In general, acest context ii privește pe cei intre 36 și 48 de ani, dar nici celelalte segmentele varsta nu sunt excluse ele doar vor fi…

- Intre 31 august și inceputul zilei de 1 septembrie, unele persoane au sau vor avea probleme de natura material, patrimoniala cu o componenta conflictuala (anchete, procese, reclamații, etc.). Momentul nu este de loc confortabil nici in plan social, nici in plan personal și nici in plan financiar. Fiind…

- Trei puncte de hidratare, care includ si servicii de asistenta medicala, respectiv prim ajutor, au fost amenajate in aceasta perioada caniculara in municipiul Zalau. Aici, cetatenii pot beneficia de asistenta medicala constand in: masurarea tensiunii arteriale, iar la nevoie masurarea glicemiei. Acordarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in perioada 14 – 18 august 2019, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in perioada 14 – 18 august,…

- Competiția a avut loc la Iași, in perioada 12-20 iulie In perioada 12-20 iulie 2019, in Sala Polivalenta din Iași s-a desfașurat Campionatul Național de șah pe echipe de juniori ediția 2019, intrecerile stabilind ierarhiile naționale pentru trei probe oficiale de șah: clasic, rapid și blitz. Au concurat…

- Primaria Cluj-Napoca anunța faptul ca piața volanta de pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian” nu va avea loc în perioada 20 iulie - 3 august 2019, având în vedere faptul ca în aceasta perioada se desfașoara la Cluj-Napoca mai multe evenimente. Piața volanta…

- CHIȘINAU, 9 iul - Sputnik. Admiterea 2019. Ministerul Educației Culturii și Cercetarii a publicat informatiile necesare despre admiterea în universitatile din Republica Moldova. Informatiile necesare le poți gasi pe site-urile universitatilor si pe cel a MECC. Când începe…

- SCM Rm. Valcea a inceput pregatirile in vederea noului sezon. Handbalistele oltene au abvut parte de o mare surpriza in prima zi, noul sponsor al echipei oferindu-le mașinile de serviciu. SCM Rm. Valcea s-a reunit joi, la Sala Sporturilor „Traian" pentru sezonul viitor. ...