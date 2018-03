Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Bucuresti a produs surpriza actualei editii a Ligii I de fotbal, prin victoria cu scorul de 2-1 (1-1) pe terenul formatiei Dinamo Bucuresti, vineri seara, intr-un meci din etapa a treia a fazei...

- Fotbalistul echipei Dinamo, May Mahlangu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai trebuie sa fie pregatiti in primul rand mental pentru a castiga meciul cu Juventus Bucuresti, ocupanta ultimului loc al clasamentului play-off-ului Ligii I. "Tratam acest meci cu respectul…

- Deși la inceputul saptamanii se hotarase ca meciul amanat CSM Poli Iași – Astra Giurgiu, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I de fotbal, sa se dispute pe 11 aprilie, s-a schimbat data și partida va avea loc pe 26 aprilie. Ora disputarii jocului nu a fost inca stabilita. Cealalta partida amanata,…

- Liga Profesionista de Fotbal a hotarat aseara ca meciul CSM Poli Iasi – Astra Giurgiu, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I, care trebuia sa se joace duminica, se va disputa in ziua de miercuri, 11 aprilie, de la ora 18:00. Totodata, partida FC Botosani – Dinamo, contand pentru aceeasi etapa…

- Liviu Arteni este sfasiat de durere! Vestea ca Israela Vodovoz a murit l-a socat, iar noi avem primele scene cu el din momentul in care a aflat ca cea alaturi de care a trait vreme de cativa ani nu mai este.

- Directorul sportiv al lui Dinamo l-ar fi anunțat deja pe Negoița ca va pleca la finalul acestui sezon, indiferent de rezultatele urmatoare. Florin Bratu a comentat și el informația și e de parere ca echipa trebuie sa mearga inainte indiferent de decizia lui Danciu. "Nu știu ce a zis Danciu, n-am vorbit…

- Juventus Bucuresti va disputa meciurile considerate acasa din play-out-ul Ligii I pe Stadionul Anghel Iordanescu, al echipei FC Voluntari, informeaza Liga Profesionista de Fotbal.Primul meci pe arena din Voluntari al echipei bucurestene va fi cel din etapa a II-a, cu Poli Timisoara, programat…

- Fostul mare fotbalist al Maximei, Nicolae Negrila, a salutat calificarea Universitații Craiova in semifinalele Cupei Romaniei, apreciind evoluția alb-albaștrilor in fața lui Dinamo. „Negoro“ nu concepe ca debutul Științei in play-off-ul Ligii I sa nu fie facut cu o victorie ...

- Dinamo traverseaza, fara indoiala, cel mai slab sezon din ultimii ani. Eliminata din Cupa Romaniei, echipa din „Stefan cel Mare” urmeaza sa se lupte pentru evitarea retrogradarii. Cu gandul la meciurile de foc din play-out-ul Ligii I, unul dintre cei mai importanti jucatori ai „cainilor rosii” a decis…

- Dupa ce amanat startul meciurilor din play-off și play-out, din cauza vremii, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca partidele se vor relua pe 9 martie și a prezentat programul primelor doua etape. Etapa 1 din play-off și din play-out va incepe pe 9 martie, cu meciul FC Botoșani - Juventus București,…

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Toate cluburile din Liga 1 au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de saptamana din cauza gerului si ninsorii din ultimele zile. Primele meciuri ale celei de-a doua parti a sezonului ar fi trebuit sa se joace vineri, in play-out. PROGRAM PLAY-OFF…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, iar Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Cristi Borcea, fostul sef al „cainilor rosii”. Patronul clubului FCSB a dezvaluit mesajul pe care i l-a trimis finului sau.

- Dinamo e in play-out-ul Ligii 1. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. Corel Țalnar, fost antrenor la Dinamo, a avut o reacție nervoasa la adresa jucatorilor și a lui Ionuț Negoița, spunad ca aceasta este cea mai neagra seara din istoria echipei. "Sunt…

- Adrian Mutu, fost director general la Dinamo, a vorbit despre infrangerea lui Dinamo cu Astra, 0-0, și ratarea calificarii in play-off-ul Ligii 1. "Noi (n.r. Adrian Mutu și Cosmin Contra) am lasat-o pe Dinamo in etapa a 7-a. Au mai fost 19 meciuri dupa. Se puteau corecta greșelile. Dinamo n-a invins…

- Vasile Miriuța va fi demis de Dinamo. Patronul Ionuț Negoița nu mai așteapta meciul de joi, de la Craiova, din sferturile Cupei Romaniei. Negoița va avea o discuție cu antrenorul duminica, dar decizia e luata: Miriuța, aut! ”Bomba nucleara a cazut, vedeți maine cine mai iese de sub darmaturi”, a spus,…

- Dinamo a pierdut cu Astra, 0-2, iar echipa alb-roșie a ratat prezenta in play-off-ul Ligii 1. (Detalii aici) In ultimele minute din meci, fanii lui Dinamo l-au injurat pe patronul Ionuț Negoița și i-au cerut demisia antrenorului Vasile Miriuța. Mai mult, aproximativ 10 fani ai lui Dinamo au venit la…

- Esecul de pe "Olimpico", 1-5, i-a transformat pe cei de la FCSB in tinta glumelor si ironiilor din mediul online. Ironiile lui MM Stoica, dupa un derby cu Dinamo s-au intors acum impotriva lui ALTE 3 GLUME DESPRE INFRANGEREA FCSB Steaua a rezistat 15 minute fara sa ia gol. Era pauza. ...

- Tehnicianul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este convins ca elevii sai vor face un meci mare impotriva Astrei Giurgiu, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. "Am spus acum doua-trei etape ca ar fi foarte bine daca ar depinde doar de noi…

- Facut praf de Gigi Becali dupa meciul cu Dinamo, 2-2, Gabriel Enache, a fost trimis la echipa a doua a FCSB-ului. N-a fost luat in lot de Nicolae Dica pentru meciul cu Lazio, iar in cursul zilei de ieri și-a reziliat contractul cu vicecampioana Romaniei. Chiar daca mai avea contract pana in iunie 2021…

- Nicolae Dica a fost dezmagit de jocul prestat in deplasarea de la Roma, pierduta cu scorul de 1-5 in fața lui Lazio. "Nu a mers nimic din ceea ce am pregatit. Am vrut sa facem pressing, ca in partida tur. Nu am reușit nimic. Cei de la Lazio ne-au scos din joc și am avut probleme. Sunt jucatori buni…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constabta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii 2 a, a anuntat in aceasta seara achizitionarea mijlocasului George Calintaru, care a jucat ultima data la echipa de Liga 1 Juventus Bucuresti. Bine ai re venit la SSC Farul, George Calintaru George va implini 29 de ani…

- Ce vremuri! In ziua de 18 martie 2007, in etapa a XXIII-a a Ligii I, la Arad venea Dinamo București, viitoarea campioana, cu Mircea Rednic pe banca, iar pe teren cu Lobonț, Pulhac, Șt. Radu, Ropotan, Moți, Cl. Niculescu, Danciulescu. La UTA evolua și Cristi Todea, actualul antrenor al aradenilor.…

- Vasile Miriuța a vorbit despre egalul dintre Dinamo și FCSB, scor 2-2, dupa ce echipa sa a condus și cu 2-0, iar la ultima faza a fost egalata de un gol al lui Teixeira. "Vreau sa-mi felicit jucatorii și acest public minunat. Pe final am stricat tot ce am facut bine. A fost lipsa de concentrare. Știa…

- ACS POLI - CSMS IAȘI LIVE VIDEO ONLINE. Timișorenii au un inceput dezastruos de an, pierzand ambele partide disputate in 2018, scor 0-1 cu Sepsi și 2-3 cu Voluntari. Leo Grozavu a cerut intariri, iar conducerea clubului s-a conformat. Maxi Oliva de la Dinamo și Mihai Roman de la Craiova au semnat…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii I. „Cea mai frumoasa amintire dintr-un derby este golul inscris de mine in Ghencea…

- Dinamo și FCSB se vor intalni duminica in derby-ul Ligii 1, iar Gigi Becali a inceput deja razboiul cu marea rivala. Dupa 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Dinamo și a spus ca este sigur ca echipa alb-roșie nu poate prinde un loc de play-off. "Cel mai important meci e cel…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Umilinta autoritatilor in dosarul clanului Corduneanu continua. Dupa ce unul dintre lideri, Petronel, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Iasi, o alta informatie-bomba ii pune intr-o lumina proasta pe anchetatori. Marian Tiuga, cel care a fost condamnat la noua ani de inchisoare cu executare…

- "Cainii" sunt pe poziția a 4-a in ierarhia valorii de piața a lotului, dar pe 7 in clasamentul Ligii 1. FCSB, cel mai valoros lot, e in urma CFR-ului, dar au cantarit greu accidentarile și implicarea roș-albaștrilor pe 3 fronturi. Echipa lui Vasile Miriuța e, pana acum, cea mai mare dezamagire a sezonului…

- Dinamo are un sezon foarte slab și se chinuie sa se califice in play-off-ul Ligii 1, fiind pe locul 7, cu 35 de puncte in 23 de etape. Deși nu are un joc stralucit, Dinamo este prima intr-un clasament al golurilor marcate cu capul. Jucatorii echipei lui Vasile Miriuța au 9 goluri marcat cu capul, cele…

- HC Vaslui a fost aproape de un rezultat mare in fața campioanei, Dinamo, insa s-a pierdut pe final, pierzand la doua goluri diferența, scor 28-30. Campioana a inceput mai bine meciul și conducea cu patru goluri avans. Vasluienii au marcat prima oara dupa șase minute de joc, prin Dediu, care a fructificat…

- Remiza in "Stefan cel Mare": Dinamo si CSU Craiova au incheiat la egalitate, scor 2-2, partida contand pentru etapa cu numarul XXIII a Ligii 1 la fotbal. Desi au condus in doua randuri, oltenii au plecat doar cu un singur punct din Capitala.

- In aceasta seara, de la ora 20.45, in „Groapa“, Universitatea Craiova lupta impotriva lui Dinamo. Despre acest derbi al Ligii I vom vorbi luni, de la ora 13.05 la 13.35, la Radio Sud (97.4 FM), in cadrul emisiunii „Repriza de ...

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- CFR Cluj, campioana amicalelor Formația din Gruia a caștigat toate cele șase meciuri din cantonamentul din Spania. Dupa victoriile de ieri cu FC Sfântul Gheorghe (6-0) și Beijing Rehne (3-0), echipa lui Dan Petrescu a ajuns la un bilanț perfect în meciurile de pregatire din acest an.…

- Dinamo - cu o trupa de aur - Prunea, ”Babicu” Munteanu, Bratu, Danciulescu, Daniel Florea, Iftodi, Marica ori Gica Mihali - a caștigat finala Galei ”Campionii din Oțel”, sarbatoarea retragerii lui Daniel Florea, dupa ce s-au impus, in finala, contra Naționalei Artiștilor. In amintirea vremurilor de…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi ca meciul dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va juca pe 18 februarie la ora 20:45. Arena Naționala va fi gazda primului derby al anului 2018. Programul celorlalte partide nu a fost stablit și va fi dat publicitații luni, 29 ianuarie 2018,…

- Miriuta i-a gasit inlocuitor lui Steliano Filip la CFR Cluj Inca un jucator de la CFR Cluj este dorit de Vasile Miriuța la gruparea din “Ștefan cel Mare”. Este vorba despre fundașul stanga, Alexandru Vlad. Dupa plecarea lui Steliano Filip la Hajduk Split, fostul antrenor al CFR-ului cauta soluții…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, are ca prim obiectiv in sezonul 2017 2018 al Ligii 1 calificarea in turneul play off, adica situarea intre primele sase echipe la finele sezonului regulat, din care mai sunt de jucat patru etape. In acest moment, FC Viitorul e in obiectiv, ocupand pozitia…

- Aflați in pericol sa rateze play-off-ul, fiind pe locul 7 in clasamentul Ligii 1, “cainii” s-au pus pe transferat. Dupa ce acum doua zile a rezolvat aducerea lui Pesic, de la Hajduk Split, acum Dinamo anunța transferurile a altor doi mijlocași....

- Ionel Danciulescu a ramas in conducerea lui Dinamo, ca director sportiv, și trage tare pentru ca echipa sa fie intr-o forma cat mai buna la reluarea Ligii 1. "Corbul" a vorbit despre situația de la club, despre mesajul transmis celor de la Dinamo, despre transferuri și șansa de a prinde un loc de play-off.…

- Obiectivul lui Dinamo din 2018 e calificarea in play-off-ul Ligii 1, insa Vasile Miriuța spune ca are nevoie de inca 3 jucatori pentru a se lupta cu cele mai bune 6 echipe. In plus, Miriuța nu vrea sa ia in calcul și pierderea lui Adam Nemec, dorit de FCSB, dupa ce Dinamo l-a vandut in aceasta iarna…